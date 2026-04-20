La resaca de la jornada 31 en Tercera: “No estuvimos al nivel”

Posi, entrenador del Arteixo, durante un partido de esta temporada QUINTANA

Los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera RFEF pasan revista de la jornada una semana. La cruz esta vez fue para el Arteixo, que cayó goleado en Boiro; mientras que Montañeros y Silva acabaron satisfechos tras empatar y ganar, respectivamente.

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Posi (Atlético Arteixo): “Poca valoración puedo hacer… Debemos ser muy autocríticos, ya que no estuvimos al nivel que exigen estos partidos. La falta de concentración y no estar como deberíamos nos llevó a cometer muchísimos errores individuales y de ahí el resultado. Tuvieron una efectividad del 100%, pero con los fallos que cometimos fueron situaciones claras de gol”.

“Ahora mismo nada nos puede generar dudas. Estamos en una situación envidiable, algo impensable para nosotros, compitiendo contra equipos que sí tienen la obligación de jugar el playoff. Esto nos tiene que servir para ver que si no damos nuestra mejor versión, bajamos mucho nuestro nivel. Tenemos ganas de que llegue el sábado para volver a demostrar todo lo bueno que veníamos haciendo”.

Jairo Arias (Montañeros): “Por el rival y contexto en el que llegábamos ambos, creo que mi equipo estuvo maravilloso. Fuimos nosotros mismos en todo momento y tuvimos más ocasiones que el rival en la primera parte. La segunda fue más igualada, pero tratamos de tú a tú en su casa a un equipo de otra categoría. Tan solo sufrimos los últimos diez minutos, en los que el rival fue superior, pero creo que en el cómputo general fue un partido equilibrado en el que a los puntos merecimos un poco más. Como he dicho en las últimas semanas, estoy agradecido a mis jugadores por lo que están haciendo y cómo lo están haciendo”.

“Sabíamos que la permanencia estaba cerca, pero había que ser cautelosos con la posibilidad de dos arrastres. Tras el empate del Viveiro y nuestro punto, no seríamos uno de ellos aun habiendo cinco descensos. Ahora por supuesto que queremos intentar hacer nueve de nueve, pero sabemos que es difícil por la igualdad que hay en Tercera RFEF. Somos exigentes e inconformistas, así que por trabajo, ilusión y ganas no va a ser”.

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Diego Armando García (Silva): “Hicimos un muy buen partido. Puede parecer sencillo, pero dominamos y generamos ocasiones para sacar un resultado más amplio. Hemos estado a la altura de una situación difícil por el contexto clasificatorio. Estamos en un buen momento, recuperando jugadores y con ganas del siguiente partido”.

“De las 31 jornadas, en 28 estuvimos en descenso, por lo que estamos muy contentos y esperamos cerrar la temporada fuera de la zona roja; ese es el objetivo. Lo que pase a partir de ahí no lo podemos controlar, aunque obviamente estamos pendientes, pero bastante es la alegría de ver al equipo competir de esta manera semana tras semana”.