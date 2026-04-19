Un hat-trick de Candela deja al Victoria a un triunfo del playoff

Candela, durante el Victoria-Domaio de la primera vuelta CARLOTA BLANCO

No le pudo ir mejor el día al Victoria CF, que venció al Domaio (1-3) para mantener la segunda posición en el grupo 1 de la Tercera RFEF. Resta una jornada, lo mismo que en Segunda RFEF, donde As Celtas cayó ante el Sporting y ya no tiene opción de alcanzar el playoff. Queda vacante la plaza de promoción de Tercera, que iba a ser para su filial.

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Por tanto, el equipo de Javi Angeriz disputará la eliminatoria por el ascenso si es capaz de vencer en la última jornada al Victoria FC o si, sea cual sea el resultado, Lóstrego y Friol —tienen un punto menos— no le superan en la clasificación.

Las pequeñas dimensiones del campo dificultaron al Victoria CF ante el bloque bajo del Domaio, pero los dos goles de Candela al filo del descanso, a través de centros laterales, dieron tranquilidad. En la segunda mitad hubo opciones de sentenciar, pero el triunfo no fue seguro hasta que la propia Candela puso el 1-3 en el alargue.