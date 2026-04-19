Las previas | Cuatro equipos pelean por tres puestos de playoff de ascenso a Tercera

San Tirso y Betanzos, durante su enfrentamiento más reciente CARLOTA BLANCO

La 30ª jornada del grupo 1 de Preferente Futgal deja una nueva lucha por el playoff de ascenso con cuatro equipos buscando tres plazas.

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San Tirso-Dubra (17.00): Ahora en quinto lugar, tras caer la semana pasada frente al Sigüeiro, el San Tirso no quiere que se le acerque más el Sofán. Ante el Dubra, undécimo, cuenta con las bajas de Vigo y Paulo, que se pierden lo que queda, y de Pájaro.

O Val-Sofán (17.00): A tres puntos, con el golaveraje perdido, está un Sofán que espera pinchazos de San Tirso, Órdenes o Betanzos. Fabián, Iván Martínez y Becerra no llegan a tiempo contra este rival de la zona baja.

Paiosaco-Cidade de Ribeira (17.00) Poco en juego para los de A Porta Santa ante un rival que pelea por no descender. Son baja Martín, Raña y Cristian.

Puebla-Betanzos (17.30): La escalada del Betanzos no se detiene y arranca esta fecha en tercera posición. Más allá de asegurar puesto de playoff, el equipo del García Hermanos no renuncia a atrapar al Negreira. Para este duelo ante el séptimo son baja Álex y Tomás.

Victoria-Órdenes (18.15): Objetivos contrapuestos los de Victoria y Órdenes, que buscan mantener sus respectivas posiciones de permanencia y promoción. Los locales llegan sin Álvaro, Kike, Carba, Víctor, Sergio, Bandera, Cayetano y Pablo Souto. Los visitantes sin Rulo y Villa.