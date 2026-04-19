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O Noso Fútbol | Primera Futgal

La última bala del Orillamar pasa por vencer al Marte

Carral, Sporting Meicende y Galicia Mugardos batallan por el liderato a cinco jornadas para el final

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/04/2026 00:45
El Orillamar, durante un partido de esta temporada ante el Sporting Cambre
El Orillamar, durante un partido de esta temporada ante el Sporting Cambre
CARLOTA BLANCO
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Situado a siete puntos de la zona de playoff y a falta de cinco jornadas, el Orillamar sabe que su derbi coruñés de hoy ante el Marte (Torre 2, 16.00 horas) es clave para apurar sus opciones de playoff en el grupo 1 de Primera Futgal. Enfrente tendrá a un rival que, tras vencer la semana pasada al colista, cuenta con tres puntos de margen sobre la zona de descenso. 

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En cabeza está el Carral (60 puntos), que visita al Oza Juvenil (12.15), otro de los que buscan eludir el descenso. Le siguen el Sporting Meicende (58), que recibe al Meirás a esa misma hora; y el Galicia Mugardos (57), equipo que pondrá a prueba a un Sporting Coruñés (17.00) que tratará de no caer a la zona roja de la clasificación. 

En puestos de descenso están el Ural, que se mide al Perlío (20.00); y un Imperátor que tiene una gran oportunidad ante As Pontes (17.00), casi descendido. Completan la jornada: Torre-Eume (16.00), Olímpico-Relámpago (17.00) y Cedeira-Cambre (18.00).

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