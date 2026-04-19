Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Primera Futgal

La jornada | Nuevo cambio de líder: el Meicende, al frente

El Galicia Mugardos se sitúa a un solo punto del equipo de Maikel Naujoks y del Carral, que empató ante el Oza Juvenil

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/04/2026 23:25
Imagen del Orillamar-Marte, uno de los partidos de la jornada
Imagen del Orillamar-Marte, uno de los partidos de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

No deja de variar el rumbo del grupo 1 de Primera Futgal, donde ahora lidera el Sporting Meicende tras ganar al Meirás (3-1) y aprovechar el empate del Carral en el campo del Oza Juvenil (1-1). Ambos cuentan con 61 puntos, uno más que un Galicia Mugardos que no tuvo piedad del Sporting Coruñés (8-1).

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros

El Montañeros logra un punto ante el Compostela y la racha del Arteixo termina con un 'set en blanco'

Más información

El equipo de Ferrolterra cierra una zona de playoff a la que todavía sueñan con acceder Olímpico, con cuatro puntos menos, y Orillamar, a siete. Los de Vilaboa se impusieron al Relámpago (2-1) y el equipo coruñés salió vencedor en el derbi ante el Marte (2-0). Ya no tiene opciones el Sporting Cambre, que cedió en Cedeira (5-1).

En la zona roja está el Ural, que perdió con el Perlío (0-2), y un Imperátor que iguala a puntos con el Sporting Coruñés tras vencer en As Pontes (1-4). En el otro partido de la jornada, el Torre dio el último paso hacia la salvación al ganar al Eume (3-2).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Nano Varela, centrocampista del Victoria, durante el partido ante el Órdenes

La jornada | El Órdenes rescata un empate y mete en apuros al Victoria
Santi Mendoza
Imagen del Orillamar-Marte, uno de los partidos de la jornada

La jornada | Nuevo cambio de líder: el Meicende, al frente
Santi Mendoza
Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros

El Montañeros logra un punto ante el Compostela y la racha del Arteixo termina con un 'set en blanco'
Santi Mendoza
Candela, durante el Victoria-Domaio de la primera vuelta

Un hat-trick de Candela deja al Victoria a un triunfo del playoff
Santi Mendoza