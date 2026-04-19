La jornada | Nuevo cambio de líder: el Meicende, al frente

Imagen del Orillamar-Marte, uno de los partidos de la jornada PATRICIA G. FRAGA

No deja de variar el rumbo del grupo 1 de Primera Futgal, donde ahora lidera el Sporting Meicende tras ganar al Meirás (3-1) y aprovechar el empate del Carral en el campo del Oza Juvenil (1-1). Ambos cuentan con 61 puntos, uno más que un Galicia Mugardos que no tuvo piedad del Sporting Coruñés (8-1).

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El equipo de Ferrolterra cierra una zona de playoff a la que todavía sueñan con acceder Olímpico, con cuatro puntos menos, y Orillamar, a siete. Los de Vilaboa se impusieron al Relámpago (2-1) y el equipo coruñés salió vencedor en el derbi ante el Marte (2-0). Ya no tiene opciones el Sporting Cambre, que cedió en Cedeira (5-1).

En la zona roja está el Ural, que perdió con el Perlío (0-2), y un Imperátor que iguala a puntos con el Sporting Coruñés tras vencer en As Pontes (1-4). En el otro partido de la jornada, el Torre dio el último paso hacia la salvación al ganar al Eume (3-2).