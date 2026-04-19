La jornada | El Órdenes rescata un empate y mete en apuros al Victoria

Nano Varela y Pablo Pastur, durante el Victoria-Órdenes PATRICIA G. FRAGA

La lucha por el playoff en el grupo 1 de Preferente queda algo más aclarada tras una jornada 30 que aumenta el sufrimiento el Victoria.

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Victoria - Órdenes (1-1): El equipo coruñés se puso por delante con un gol de penalti de Óscar de Castro, pero no pudo sentenciar en los minutos que fue superior y terminó encajando en el alargue pese a estar con un jugador más.

Iván Calvo estuvo acertado a la salida de un córner para rescatar un punto que sabe a oro para el Órdenes, ahora quinto con cinco puntos de ventaja sobre el Sofán. Por su parte, el Victoria se queda al filo de la zona roja con un punto más que un Ribeira al que visita la próxima jornada.

Puebla - Betanzos (0-2): Suma y sigue el Betanzos, que ha ganado sus seis últimos partidos y consolida la tercera posición. André y Da Lama hicieron los goles de un partido que prácticamente descarta al Puebla en la lucha por acabar entre los cinco primeros clasificados.

San Tirso - Dubra (1-0): Tuvo que esperar hasta el tramo final, pero el San Tirso encontró el gol por medio de su capitán Xian Alvite y aseguró un importante triunfo que le aúpa a la cuarta posición. Los de Abegondo tienen ahora seis puntos de margen —y el golaveraje— sobre el Sofán.

O Val - Sofán (2-1): Las opciones de playoff del equipo carballés quedan en entredicho tras caer en un partido que iban ganando a los 80 minutos.

Paiosaco - Cidade de Ribeira (2-1): Andrés e Iván Amor marcaron los goles de un Paiosaco que aprovecha estas últimas jornadas para preparar su semifinal de la Copa Coruña.