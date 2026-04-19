El Silva vence al Barbadás y traslada la patata caliente al Cambados (3-1)

Carletto, centrocampista del Silva, en una acción del partido QUINTANA

El Silva tardó en encontrar el primer gol, pero terminó derrotando sin excesivos problemas al Barbadás (3-1), colista que consumó su caída a Preferente. Un doblete de Joao Paulo y un gol de Máquez certificaron el triunfo del equipo coruñés, que sale del descenso y tiene tres puntos de margen sobre un Juventud Cambados que recibe esta tarde (17.30 horas) al Noia, penúltimo. Los deberes propios están hechos en una jornada para no fallar.

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Con respecto al duelo ante el Alondras, el lesionado Montero dejó su lugar a Joao Paulo. No hubo más novedad que la del delantero, ya que finalmente Bili pudo ser de la partida en el centro de la zaga pese a llegar con alguna molestia.

Lo más agobiante para el Silva fue que su mejor inicio no se tradujo en rápida ventaja en el marcador. El equipo coruñés tuvo casi todas las oportunidades de la primera mitad, pero a veces por falta de puntería, a veces por falta de fortuna, empezó peleado con el gol.

En la primera Rodri Alonso recibió un pase entre líneas de Carletto y sacó un disparo a las manos de Tapias. Poco después, el centrocampista optó por terminar él la jugada desde la frontal del área y estampó el balón contra el palo.

El Silva también generaba a través del balón parado, como en un córner forzado por Joao cuando no parecía haber mucho que sacar en el costado. El envío de Carletto desde el banderín derecho terminó en un cabezazo de Máquez ante el que Tapias demostró grandes reflejos con una mano salvadora.

La mala fortuna tuvo que ver con un gol anulado por un toque involuntario de Joao Paulo. El delantero brasileño estaba en la trayectoria del balón cuando Máquez remató de tacón un centro desde banda derecha de Álvaro Rey. La pelota acabó en el fondo de la red, pero el linier levantó la bandera.

Siempre esforzado por banda derecha, Álvaro también aportó en defensa para interceptar un tiro de Róber dentro del área. Una opción para el Barbadás en medio del asedio del Silva, que volvió a amenazar con un cabezazo de Máquez tras un saque de banda largo.

Tanto insistió el equipo de A Grela que terminó encontrando premio. Un robo de Baldomar en el centro del campo permitió una situación de tres para dos y el ex del Deportivo tuvo la pausa necesaria para dejar solo a Rodri Alonso. El delantero tuvo alguna duda en como definir, pero fue derribado por Tapias cuando buscó el regate. No dudó en señalar el punto de penalti el colegiado y Joao Paulo engañó al guardameta con un tiro raso junto al palo izquierdo.

Aunque el gol no hizo perder metros al Silva, el Barbadás se estiró un poco y dispuso de algunas ocasiones antes del descanso. Dos fueron de Isma, pero la más clara la tuvo Róber, que se generó el espaco necesario en el área para sacar un disparo ante el que se tuvo que emplear a fondo Minibugy.

Goles para espantar dudas

Tenía que salir el Silva al ataque para evitar las dudas que siempre genera un marcador corto. Y no pudo hacerlo mejor a la vuelta de vestuarios, con una entrada decidida que le permitió sentenciar el partido en un cuarto de hora. El equipo coruñés avisó con dos saques de esquina de Carletto que mandaron fuera por poco Joao y Máquez, autores del 2-0 y el 3-0 minutos después.

El segundo nació de nuevo en una buena conducción de Baldomar, que vio la internada por banda izquierda de Parafita. El carrilero desbordó a su par y se tomó su tiempo para sacar un centro tocado que atacó Joao. Un caramelo para el veterano jugador silvista, que batió a Tapias con un cabezazo picado.

Y si justo fue el doblete del brasileño, más aún que la conexión Carletto-Máquez en los córners encontrara premio. El centrocampista volvió a poner un envío muy peligroso en el área y el espigado pivote solo tuvo que empujar el balón en el segundo palo.

La media hora restante transcurrió tranquila, en medio de detalles de calidad de Carro o algún intento de Iago Pérez, que volvió tras lesión y se antoja importante para el gol en las últimas tres jornadas. Hubo tiempo para que una gran conducción de Infamara terminara en el gol del honor del Barbadás, obra de Nespereira.

El equipo ourensán tiró de orgullo para acabar en campo rival en los últimos minutos. Aquellos que significaban su adiós matemático a Tercera, esa categoría a la que —siempre— se agarra el Silva con todas sus fuerzas.

Silva 3-1 Barbadás

Silva: Minibugy; Bili (Adri Vázquez, m.80), Moure, Seydi; Álvaro Rey, Máquez, Carletto (Nico Mosquera, m.84), Baldomar, Parafita (Coba, m.84); Rodri Alonso (Carro, m.46), Joao Paulo (Iago Pérez, m.68).

Barbadás: Tapias; Toño, Infamara, Poch, Pablo Ruiz (Soriano, m.65); Benavides, Carlos Villar, Presas (Xurxo, m.65), Róber (Cougil, m.65); Isma (Justi, m.65), Nespereira.

Goles: 1-0, m.35: Joao Paulo, de penalti; 2-0, m.51: Joao Paulo; 3-0, m.61: Máquez; 3-1, m.87: Nespereira.

Árbitro: García López-Arias (Pontevedra). Amonestó a Estramil (m.22) y Joao Paulo (m.51), del Silva; y a Poch (m.60), del Barbadás.

Incidencias: Partido correspondiente a la 31ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF, disputado en A Grela ante unos 200 espectadores.