El Montañeros logra un punto ante el Compostela y la racha del Arteixo termina con un 'set en blanco'

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros NACHO CASTAÑO

La jornada 31 del grupo 1 de Tercera RFEF dejó el triunfo del Silva, que sale del descenso tras la derrota del Cambados, un meritorio empate del Montañeros y una tarde aciaga del Arteixo en Boiro.

Compostela - Montañeros (2-2)

El Montañeros es un dolor de muelas para cualquiera y no se quedó muy lejos de vencer en el campo del Compostela (2-2), líder de la competición. Hasta en dos ocasiones se adelantaron los coruñeses, por medio de Carreira y Balsa, pero Pablo Crespo primero y Cañi después rescataron un punto que mantiene al equipo santiagués en primera plaza. Para el Monta el empate significa estar en novena posición, a tres puntos de una zona de playoff que ahora marca el Estradense.

El equipo coruñés salió con muy buen pie al Vero Boquete y mereció más en una primera mitad en la que Balsa dispuso de la mejor oportunidad. Fue mucho más igualada la segunda, donde llegaron todos los goles. No pudo el Montañeros sostener sus dos ventajas y se vio abocado a sufrir en los últimos diez minutos, donde el empuje local le metió atrás, pero aún así dispuso de una ocasión en la que De Dora pudo hacer el tercero.

Boiro - Atlético Arteixo (6-0)

Tan increíbles fueron los 28 de 30 puntos que logró el Arteixo, como lo ha sido la forma en la que se ha despedido de esa racha. El Boiro le endosó un set en blanco en Barraña y evitó que los rojiblancos dejaran muy encaminada su clasificación para el playoff.

Yaguito (tres), Juanma, Mario Prol y Adri Castro fueron los goleadores. El Arteixo sigue tercero, con dos puntos sobre el Villalbés y cuatro sobre Estradense y Boiro.