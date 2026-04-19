El Bergantiños se aleja del peligro con una victoria en Oviedo (1-2)

Oviedo B-Bergantiños Saúl Granda

Salvo hecatombe en las dos últimas jornadas, el Bergantiños seguirá una temporada más en Segunda Federación tras asaltar el feudo del segundo clasificado y llegar a los 45 puntos. El cuadro carballés se desquitó de un titubeante inicio de partido y finiquitó la primera parte con el tanto de Pedro Ramos. En el segundo acto, los pupilos de Simón Lamas resistieron con seriedad y confirmaron, con la diana de Fito desde el punto de penalti, una victoria con sabor a permanencia, aunque el conjunto rojillo queda a dos puntos del playoff de ascenso, que se le puede poner a tiro de piedra si fallan los equipos que le preceden en la tabla.

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Por el costado derecho del Bergantiños, ocupado en un doble lateral por Peñalver y Asier, llegó la primera ocasión del partido a favor del Vetusta. Coballes ganó la segunda jugada a la altura del pico del área y sacó un potente tiro a media altura que Santi Canedo desvió con firmeza.

El propio Coballes, prácticamente moviéndose en una baldosa dentro del área, recibió la pelota y se giró, de forma inesperada para los defensores del cuadro carballés, hacia su perfil izquierdo. El zurdazo del delantero ovetense, algo precipitado en la resolución, se marchó alto.

Superado el ecuador del primer acto, se atrevió a presionar en campo contrario el equipo rojillo para dificultar las posesiones del Vetusta. Los pupilos de Simón Lamas recuperaron la pelota a la salida de un saque de banda y Diego conectó con Pedro Ramos, que se plantó en el área. Apurando la línea de fondo, el delantero portugués envió un pase hacia atrás que Marco Esteban, in extremis, cortó antes de que Álex Pérez, en la frontal del área pequeña, pudiese rematar.

No tardó en repetirse una acción similar. Iago Novo anticipó el pase en la salida de balón del filial ovetense y lanzó el contragolpe del Bergan. Su envío para Álex Pérez le permitió al atacante coruñés rematar con la pierna izquierda, aunque le faltó dirección hacia alguna de las esquinas para poner en apuros a Narváez.

Los pupilos de Simón Lamas concluyeron la primera parte transmitiendo mejores sensaciones que su oponente. Iago Novo probó fortuna con un peligroso tiro de media distancia que blocó Narváez.

Reanudación con goles

Sola, gracias a una poderosa conducción, buscó el envío al área pequeña. Por el lado alejado se presentó Asier en un uno contra uno. No obstante, después de anticiparse en el primer palo, el lateral bilbaíno, reconvertido en extremo, no conectó con el esférico.

El Bergantiños estaba haciendo méritos para marcar y antes del descanso encontró la recompensa. El cuadro carballés corrió para generar un tres contra tres en la zona de finalización. Álex Pérez cedió el cuero hacia la frontal del área y Marco Esteban, mientras caía al suelo tras derribar a Iago Novo, dejó muerto el esférico. Pedro Ramos, llegando de cara, materializó el 0-1 con un zurdazo cruzado.

La seriedad defensiva mostrada por la escuadra rojilla evitó que el Vetusta, también necesitado de puntos para certificar el segundo puesto, generase un elevado número de ocasiones. A la salida de un córner botado en corto, Guille envió un centro tocado hacia la frontal del área pequeña. Pablo Agudín se encontró encima la pelota y su cabezazo se marchó alto.

El filial ovetense consiguió hundir al Bergan ante su propia portería. En uno de esos pequeños ejercicios de resistencia realizados por los pupilos de Simón Lamas, Tass supo bloquear un disparo de Tejón que amenazaba con colarse junto al poste izquierdo de la portería defendida por un Santi Canedo que ya estaba batido.

Después de muchos minutos sin pisar el área contraria, a la salida de un córner, Peñalver se anticipó a Arturo y, tras sufrir una zancadilla, forzó la pena máxima. Fito, con un lanzamiento potente y centrado, anotó el gol que dio tranquilidad al cuadro carballés de cara al tramo final del partido.

Fito celebra su gol en el Oviedo B-Bergantiños Saúl Granda

El cuadro de Roberto Aguirre, con todo perdido, apretó y redujo diferencias cerca del final. Iker Gil, que se benefició de un balón suelto tras varios rebotes, batió a Santi Canedo con una volea que se coló por la escuadra izquierda. El Bergantiños supo resistir ante el bombardeo de balones al área del filial del conjunto asturiano y se llevó tres puntos de oro.

Oviedo B 1-2 Bergantiños

Oviedo B: Narváez; Adri Fernández (Arturo, m.69), Adri Lopes, Marco Esteban, Marcos Lopes (Lamine, m.76); Cheli (Iker Gil, m.76), Enzo (Tejón, m.61); Lucas Antañón, Pablo Agudín, Guille; y Coballes (Diego Menéndez, m.61).

Bergantiños: Santi Canedo; Peña, Fito, Nacho Pastor, Sola; Asier, Diego (Uwumiru, m.84), Tass, Iago Novo (Meli, m.84); Pedro Ramos (Romano, m.74) y Álex Pérez (Onyia, m.96).

Goles: 0-1 Pedro Ramos (m.44). 0-2 Fito, de penalti (m.81). 1-2 Iker Gil (m.90).

Árbitro: Martín Hernández (Comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Lucas Antañón, Enzo y Tejón, y a los visitantes Pedro Ramos, Iago Novo y Romano.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de Segunda Federación disputado en el campo de El Requexón (Oviedo) ante 250 espectadores.