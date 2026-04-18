Las previas | Cita vital para el Silva ante el colista Barbadás

El carrilero derecho del Silva, Álvaro Rey, celebra su gol ante el CéltigaSilva - Céltiga 1-0 PATRICIA G. FRAGA

La 31ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF se disputará de forma íntegra este domingo. A continuación, la información sobre los equipos coruñeses y sus rivales.

Silva - Barbadás (A Grela, 12.30 horas)

Restan cuatro jornadas y no es ningún tópico decir que el Silva afronta esta mañana (A Grela, 12.30 horas) una final ante el Barbadás. El equipo coruñés busca salir de la zona roja ante un rival sin red y para ello necesita ganar al colista y que el Cambados no haga lo propio por la tarde ante el Noia, penúltimo clasificado.

Tras empatar la semana pasada en el campo del Alondras, el Silva tiene 26 puntos, los mismos que el Cambados. Mucho más lejos está el Viveiro (34), por lo que el mano a mano está servido. Lo primero es terminar la Liga fuera de puestos de descenso y a partir de ahí será momento de mirar si es suficiente —en caso de que no pierda la categoría ningún gallego en Segunda RFEF— o si hay que esperar a los playoffs de Tercera.

El equipo de Diego Armando García necesita reencontrarse con una victoria que se le resiste desde hace un mes, cuando venció al Céltiga precisamente en A Grela. Para este partido cuenta con las habituales bajas de Brais Lema, Nico Rosas y Ares, a quienes se suma el centrocampista Montero, con una microrotura en el isquiotibial. Son duda el zaguero Bili y el delantero Iago Pérez, que lleva varias jornadas en el dique seco y podría volver a tener minutos.

En lo que respecta al Barbadás, su triunfo de la semana pasada ante el Céltiga no evita que viva una situación crítica. Anteriormente había sumado solo un punto de 27, una racha que le condenará al descenso a Preferente salvo milagro. De hecho, necesita no perder en A Grela para que no sea matemático. En caso de empate dependerá del Cambados y si vence aguantará una semana más en la pelea.

Su parte de bajas es muy amplio. Moncho Salgado no podrá contar con Atanes, Kevin, Corzo, Simón, Lian, Mano e Iker. Además, son duda Infa y Nespe, que se encuentran tocados e intentarán apurar opciones para ayudar.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy - Adri Vázquez, Moure, Seydi - Álvaro Rey, Baldomar, Máquez, Carro, Parafita - Rodri Alonso, Joao Paulo

Barbadás: Tapias - Benavides, Marcelo, Poch, Nespereira - Toño, Soriano, Carlos Villar - Róber, Isma, Presas

Compostela - Montañeros (Verónica Boquete, 18.00 horas)

El Montañeros visita al Compostela (Verónica Boquete, 18.00 horas) con la idea de apurar sus opciones de jugar el playoff. Más allá de eso, el partido supone un premio a una temporada de mérito para un equipo recién ascendido y su propuesta invita a pensar que puede poner en dificultades al líder.

Con la duda del lateral izquierdo Óscar y las bajas de Pedro Barbolla, Pablo Rubio y Sito, el Monta sabe que todo lo que no sea un resultado positivo le pondrá muy difícil una zona de playoff que ahora ve a tres puntos desde la novena posición.

Enfrente está un Compos que recuperó el liderato tras vencer al Arosa y que ahora cuenta con dos puntos de margen y el golaveraje. Su entrenador, Secho, tiene las dudas de Zuba y Valín.

El preparador del Monta, Jairo Arias, aboga por jugar sin complejos: “Creemos que podemos ser nosotros mismos en todos los partidos. El rival buscará minimizarnos, pero lo intentaremos. En la ida conseguimos dominar, sobre todo en la primera parte. Les tenemos respeto, pero vamos sin miedo”.

Alineaciones probables

Compostela: Álex Cobo - Riki Mangana, Uzal, Pablo Crespo, Damián Noya - Unai Peón, Samu - Parapar, Guisande, Armental - Maceira

Montañeros: Marcos - Achore, Iago López, Longueira, Ogando - Carreira, Dani Fernández - Otero, Balsa, Cano - Juan de Dora

Boiro - Atlético Arteixo (Barraña, 18.00 horas)

La Tercera RFEF, como buena parte de las categorías del fútbol español, tiene la particularidad de que una mala racha puede terminar integrándose en una buena. Así se explica que el Boiro estuviera nueve partidos sin ganar y varios de los empates de esa serie hayan sumado para su racha actual de nueve sin perder. Los de José Tizón serán esta tarde el rival del Arteixo (Barraña, 18.00 horas), que lleva 28 de los últimos 30 puntos.

El Arteixo, tercero, tiene las bajas de Fer, Casas y Melo. Vuelven Tomé y Queijeiro. El Boiro, octavo a dos puntos del playoff, llega sin Lois y Facu.

Alineaciones probables

Boiro: Borja Rey - Yosi, Aram, Iago Martínez, Samu Araújo - Ozores, Juanma - Insua, Landeira, Adri Castro - Mario Prol

Atlético Arteixo: Carlos García - Iván Vázquez, Agulló, Tomé, Manu Berrocal - Naya, Fabio - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero