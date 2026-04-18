La previa | Matinal clave para un Victoria que se enfrenta al penúltimo

Nuria, jugadora del Victoria, durante el partido ante O Val del pasado mes de febrero GERMÁN BARREIROS

El Victoria visita al Domaio (A Granxa, 12.00 horas) en una matinal clave para sus intereses. Lo primero pasa por no fallar ante el penúltimo clasificado para mantener la segunda posición y, a partir de ahí, será momento de ver si la jornada sonríe en Segunda RFEF, por donde pasan sus opciones de playoff.

La sección femenina del Victoria se agarra al efecto mariposa Más información

Con la única baja de Nuria, el equipo de Javi Angeriz es muy favorito sobre el papel ante un Domaio que solo ha logrado nueve puntos en 20 jornadas. En el duelo de la primera vuelta, el Victoria se impuso por un cómodo 4-0 con goles de la propia Nuria, Candela, Sofía y Lucía Lorenzo.

Restan dos jornadas para la conclusión y son 42 los puntos del Victoria, a diez de un As Celtas B que ya es campeón de Liga. Por detrás acechan Lóstrego (41), Friol (41) y Victoria FC (40), rival en la última fecha.

Conservar la segunda plaza es clave para el Victoria CF, que disputará los playoffs de ascenso —a una sola eliminatoria— si en la categoría superior As Celtas no acaba en puesto de promoción.

Su plaza actual no es suficiente, ya que solo el mejor tercero de los tres grupos se clasifica para el playoff y el Zaragoza CFF cuenta con cuatro puntos más. Por tanto, sus opciones pasan por recortar los dos puntos que le separan de la Real Sociedad B. As Celtas recibe al Sporting de Gijón (12.00 horas) y el equipo donostiarra visita al Bizkarre. Ambos rivales son de la zona media.