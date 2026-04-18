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O Noso Fútbol | Tercera RFEF Femenina

La previa | Matinal clave para un Victoria que se enfrenta al penúltimo

Las ‘cebras’ defienden su plaza de posible playoff ante el Domaio con el otro ojo en la actuación de As Celtas en Segunda RFEF

Santi Mendoza
Santi Mendoza
18/04/2026 20:00
Nuria, jugadora del Victoria, durante el partido ante O Val del pasado mes de febrero
Nuria, jugadora del Victoria, durante el partido ante O Val del pasado mes de febrero
GERMÁN BARREIROS
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El Victoria visita al Domaio (A Granxa, 12.00 horas) en una matinal clave para sus intereses. Lo primero pasa por no fallar ante el penúltimo clasificado para mantener la segunda posición y, a partir de ahí, será momento de ver si la jornada sonríe en Segunda RFEF, por donde pasan sus opciones de playoff.

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Con la única baja de Nuria, el equipo de Javi Angeriz es muy favorito sobre el papel ante un Domaio que solo ha logrado nueve puntos en 20 jornadas. En el duelo de la primera vuelta, el Victoria se impuso por un cómodo 4-0 con goles de la propia Nuria, Candela, Sofía y Lucía Lorenzo.

Restan dos jornadas para la conclusión y son 42 los puntos del Victoria, a diez de un As Celtas B que ya es campeón de Liga. Por detrás acechan Lóstrego (41), Friol (41) y Victoria FC (40), rival en la última fecha.

Conservar la segunda plaza es clave para el Victoria CF, que disputará los playoffs de ascenso —a una sola eliminatoria— si en la categoría superior As Celtas no acaba en puesto de promoción.

Su plaza actual no es suficiente, ya que solo el mejor tercero de los tres grupos se clasifica para el playoff y el Zaragoza CFF cuenta con cuatro puntos más. Por tanto, sus opciones pasan por recortar los dos puntos que le separan de la Real Sociedad B. As Celtas recibe al Sporting de Gijón (12.00 horas) y el equipo donostiarra visita al Bizkarre. Ambos rivales son de la zona media.

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