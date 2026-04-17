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O Noso Fútbol | Preferente

Pery seguirá al frente del Órdenes la próxima temporada

El entrenador betanceiro tiene al equipo cuarto y con serias opciones de disputar el playoff de ascenso a Tercera

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/04/2026 05:00
Pery López, entrenador del Órdenes, en la banda de Vista Alegre
Pery López, entrenador del Órdenes, en la banda de Vista Alegre
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A estas alturas de temporada, nadie puede discutir que el Órdenes tomó la decisión adecuada el pasado verano al confiar en Pery López para su banquillo. Tras 29 jornadas y a falta de cinco para el final de la liga regular, tiene al equipo cuarto con 51 puntos, en puestos de playoff de ascenso a Tercera con un margen de cuatro sobre el Sofán, principal perseguidor.

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Es por ello que club y entrenador han tomado la decisión de mantener su confianza mutua y prolongar su relación, al menos una temporada más. Así lo ha anunciado el Órdenes a través de sus redes sociales, con un breve vídeo en el que se confirma la continuidad de Pery de cara a la próxima temporada 2026-27.

Esta campaña con Pery a los mandos, el Órdenes ha mejorado su rendimiento en Preferente. El curso pasado quedó en el puesto número trece, con tan solo dos puntos de margen sobre el descenso a Primera y un total de 39 en su casillero. Esta temporada ya ha conseguido sumar doce más y todavía tiene otros quince en juego para tratar de consumar el sueño de disputar el playoff de ascenso. 

"La idea es seguir compitiendo hasta donde nos dé. Si conseguimos quedar entre los cinco primeros bien y, si no lo conseguimos, que no nos quede la espina de no haberlo intentado. La presión la tienen el resto de equipos, nosotros no tenemos la obligación, solamente ilusión", afirmó el técnico en una reciente entrevista con DXT Campeón.

Pery López durante un partido de esta temporada con el Órdenes

Pery López: "La presión la tiene el resto. Nosotros no tenemos la obligación, solamente ilusión"

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