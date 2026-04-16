Bergantiños y Sarriana mantienen en vilo al Silva

Un lance del encuentro entre Bergantiños y Sarriana disputado en As Eiroas el pasado fin de semana JORGE INSUA

La temporada 2025-26 encara su recta final en Segunda y Tercera Federación. Tres jornadas restan en Segunda y cuatro en Tercera, en las que casi todo está por decidir en ambas categorías, con posibles descensos que tendrían consecuencias más que negativas para los equipos gallegos.

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En estos momentos, ningún conjunto gallego de Segunda Federación ocupa puestos de descenso o de playout, pero tanto Bergantiños como Sarriana corren peligro de caer hasta esa zona roja en este tramo final. Que alguno de ellos, o ambos, acabasen en el pozo supondría que en Tercera Federación habría un cuarto descenso, o incluso un quinto si bajaran los dos. Esto solo se evitaría si posteriormente el equipo gallego que dispute el playoff de ascenso consiguiese subir a Segunda Federación, como hizo el año pasado la propia Sarriana, eliminando así uno de esos descensos ‘extra’.

En estos momentos, el Bergantiños es noveno con 42 puntos, mientras que la Sarriana ocupa el puesto doce con 40, los mismos que el Atlético Astorga, en playout. Tras la jornada 16, la última de 2025, la situación era bastante distinta: el Bergan era cuarto con 29 puntos y la Sarriana (19) aventajaba en cuatro al descenso. Desde entonces, los carballeses tan solo han sido capaces de ganar tres de los quince partidos ligueros que han disputado, un tramo en el que han sumado trece puntos y han sido el segundo peor equipo del grupo. Por su parte, la Sarriana ha conseguido sumar 21 puntos, la mayoría de ellos en las últimas semanas.

Por delante, tres jornadas decisivas en las que la Sarriana tendrá mucho que decir en el devenir de la zona baja. El equipo lucense se mide a tres rivales directos como son el Marino de Luanco, el Atlético Astorga y el Rayo Cantabria, con el primer y el tercer duelo en su casa. Más complicado, a priori, lo tiene el Bergantiños. Este fin de semana visita a un Oviedo B que tiene prácticamente certificado el segundo puesto (aventaja en siete puntos a la Gimnástica Segoviana con nueve por disputar), la próxima recibe a la UD Ourense (en pelea por el playoff) y cierra la temporada en el campo del Sámano, ya descendido desde hace varias semanas.

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A todos estos partidos estará muy atento el Silva, inmerso de lleno en la pelea por mantenerse en la Tercera gallega una temporada más. El equipo coruñés ocupa el puesto número 16 de la tabla clasificatoria, el último que conlleva el descenso matemático a Preferente. Sin embargo, está empatado a 26 puntos con el Juventud de Cambados, con quien tiene perdido del gol average y que ocupa posiciones de salvación. O al menos por ahora. Ya que de producirse algún arrastre desde Segunda Federación, el Cambados, o quien ocupe esa plaza número quince tras la jornada 34, también descenderá.

Por arriba, el Viveiro ocupa el puesto catorce con 34 puntos. Una ventaja que ya se antoja insalvable tanto para Cambados como para Silva en las cuatro jornadas que queda. Es por ello que ambos estarán con un ojo puesto en lo que haga su rival más directo, pero con el otro en los partidos de Bergantiños y Sarriana durante las próximas semanas para no correr más peligros de los debidos.