Sergio Busto: “Creo de verdad que todavía no hay nada decidido”

Sergio Busto posa con la camiseta del Orillamar CEDIDA

Tras destaparse a nivel goleador en la pasada temporada, Sergio Busto (Oviñana, Cudillero, 2001) se ha superado a sí mismo. El pasado fin de semana hizo dos goles y ya lleva doce, la cifra más alta de una trayectoria futbolística que le ha llevado desde la posición de central hasta muy cerca del otro área. Ha encontrado su sitio en el Orillamar y, de cara a las últimas jornadas, aboga por no bajar los brazos pese a tener complicado entrar en el playoff.

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¿Qué valoración hace del partido ante el Perlío?

Jugamos en un campo difícil ante un rival que, aunque ya prácticamente no se jugaba nada, nos puso las cosas complicadas. Empezamos bien, con dominio de balón, aunque sin acierto arriba, y ellos aprovecharon una acción a la espalda para ponerse por delante. En la segunda parte, el equipo dio un paso adelante; salimos con otra actitud del vestuario y conseguimos empatar el partido en un córner. El equipo siguió creyendo hasta el final y, en los últimos minutos, tuve la suerte de poder ayudar con los dos últimos goles: primero con un remate de cabeza tras un centro y después con un penalti en la última jugada. Fue una victoria trabajada y estoy muy contento con la actitud del equipo, especialmente en esta segunda mitad.

¿Cuáles son las claves de que esté ante su temporada más goleadora?

Uno de los principales motivos es que desde la temporada pasada estoy jugando más adelantado, cerca del área rival, y eso al final te da más opciones de generar ocasiones y de estar en zonas de remate.

¿En qué siente que ha dado un paso adelante con Dani Casal como míster?

Me está dando mucha confianza y eso siempre se nota, porque cuando un entrenador apuesta por ti, juegas con más tranquilidad. A partir de ahí, intento responder como he hecho siempre, trabajando, compitiendo y ayudando al equipo. Más que cambiar algo, diría que estoy en una buena dinámica, con continuidad, y sintiéndome cómodo para dar lo mejor de mí.

Parece que se pueden volver a quedar cerquita del playoff. ¿Fastidia o enorgullece estar entre los cinco primeros?

Todavía quedan cinco partidos y, aunque ahora mismo estamos a siete puntos, mientras haya opciones vamos a pelearlo. Queremos ganar lo que queda y esperar que los resultados nos acompañen. Creo de verdad que todavía no hay nada decidido y que tenemos equipo de sobra para pelear por estar ahí arriba.

¿Por dónde pasan esas opciones?

Pasan por ganar lo que nos queda y esperar que los de arriba se dejen puntos. Sabemos que no depende solo de nosotros, pero mientras haya opciones, vamos a seguir peleando.

"Me gustaría llegar lo más lejos posible, pero sin perder la motivación y las ganas de disfrutar"

¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de la temporada?

El peor momento fue el inicio de año, porque no logramos ninguna victoria y el equipo lo notó anímicamente. Aún así, creo que supimos reaccionar bien y darle la vuelta con buenos partidos en Liga y en las eliminatorias de Copa. También hubo resultados recientes que no eran los que esperábamos, como la derrota al final contra el Oza Juvenil o el empate en casa frente al Eume, donde fuimos superiores y merecimos más. El mejor momento, más que uno concreto, diría que ha sido cómo ha sabido reaccionar el equipo en algunos partidos, compitiendo y sacando puntos importantes como el empate en Carral en los últimos minutos o la victoria contra ellos en casa en la primera vuelta.

¿Le gustaría ir jugando en categorías más altas o se toma el fútbol de forma más relajada?

Me gustaría llegar lo más lejos posible, pero sin perder la motivación y las ganas de disfrutar, porque para mí eso es lo realmente importante en el fútbol.

¿Qué significa para Sergio Busto el Orilla después de tres años en el club?

Mucho. Venía de varios años encadenando equipos, porque cuando llegas a un sitio nuevo a estudiar no siempre es fácil asentarse ni encontrar un lugar fijo. Pero al llegar a este club me encontré con un gran grupo, que además se ha mantenido prácticamente igual durante este tiempo, y con un cuerpo técnico cercano, que busca ayudarte y sacar lo mejor de ti. Así es todo mucho más fácil y se está a gusto. Cuanto más tiempo pasas en un sitio, más cariño le coges, y tras solo tres años aquí, para mí ya es un club muy especial.

¿Cuál es su mayor virtud como jugador y compañero?

Como jugador, diría que mi mayor virtud es el trabajo y el compromiso, porque siempre intento dar lo mejor de mí y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Si tengo que hablar de una faceta en particular, destacaría mi juego aéreo y mi compromiso defensivo. Siempre jugué de defensa central y, aunque ahora lo haga más arriba, esos conceptos y esa manera de entender el juego siguen estando ahí. Y como compañero me gusta ser cercano y estar para los demás, echar una mano en lo que haga falta y sumar dentro del vestuario.

¿Y algo todavía por pulir?

Siempre hay cosas. Aún me estoy adaptando a jugar más arriba, porque ahora muchas veces recibo el balón de espaldas, algo diferente a lo que estaba acostumbrado, y es una cosa que me sigue costando. Intento trabajarlo, escuchar los consejos y corregir cosas para ir mejorando poco a poco.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Podría nombrar a varios de mis compañeros, porque creo que más de uno podría aparecer aquí, pero por destacar a alguien diría Pablo Roibás. Me parece un jugador muy habilidoso con el balón, con un buen golpeo, y que creo que tiene nivel para jugar más arriba.