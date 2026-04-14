Pablo Torreira: “Cuando sales de la rueda es difícil volver, pero necesito correr ese riesgo”

Pablo Torreira (A Coruña, 1984) nota que ha llegado el momento de levantar el pie del acelerador. Tras quince años entrenando de forma ininterrumpida, dejará a final de temporada un Sofán al que ha entrenado en las cuatro últimas temporadas. Por el camino quedan algunos de los mejores capítulos de la historia del club carballés, pero con el playoff de ascenso a tiro de cuatro puntos, aún tiene opciones de escribir uno más.

Pablo Torreira no seguirá en el Sofán la próxima temporada Más información

¿Cómo se sintió en el partido del pasado fin de semana? El primero tras el anuncio de su adiós a final de temporada.

Un tanto extraño. Hablando con Taibo antes de empezar, le decía que no sabía cómo iba a competir el equipo después del anuncio, pero desde el primer minuto demostraron que van a competir hasta el final.

¿Qué valoración hace de ese triunfo ante el Victoria?

Creo que fue una victoria muy merecida. Fuimos efectivos y mejores durante muchos minutos, explotando el juego por fuera, los centros laterales y sus dificultades en el balón parado. Los últimos quince-veinte minutos apretaron mucho, pero también supimos sufrir.

¿Cómo ve las opciones de jugar el playoff?

No dependemos de nosotros mismos. Solo podemos pensar en sumar de tres cada domingo y esperar que alguno de los que están más arriba pinche. Tengo fe en que así sea.

"No tenemos grandes individualidades, pero sí un gran equipo, por eso somos tan díficiles de batir"

Se enfrentan a los tres últimos en las cinco jornadas restantes. ¿Eso le hace ser más optimista o le activa la alerta?

Si algo tiene la Preferente es que no puedes mirar la clasificación. Al final, se está jugando más cosas el que lucha por salvarse que el que ya se sabe que va a ganar la liga o tiene el playoff asegurado. Son difíciles todos los partidos y todos los rivales.

¿Qué es lo que más le está gustando de su equipo esta temporada y algo en lo que deban dar un paso adelante en este tramo final?

El sacrificio colectivo y el espíritu de equipo. Es la clave. No tenemos grandes individualidades, pero sí un gran equipo, por eso somos tan difíciles de batir. Nuestro debe probablemente esté en ataque, pero es algo que sabíamos desde el principio.

¿La eliminación de la Copa da Costa tuvo influencia en su adiós o la decisión ya estaba tomada?

Por el momento del anuncio puede llegar a entenderse eso, pero para nada. Es una decisión pensada y meditada desde hace tiempo. Solo quería que el club tuviera el tiempo suficiente para hacer las cosas bien y pensar en la siguiente temporada: nuevo cuerpo técnico, jugadores, etc.

¿Por qué necesita descansar del fútbol?

Llevo entrenando quince años de forma ininterrumpida, alguna temporada duplicando equipos. Los últimos me tocó compaginar trabajo, formaciones, oposiciones, fútbol, kilómetros... siendo una persona muy autoexigente en todo. Mi cabeza necesita un descanso y dedicarme más tiempo a mí y a los que me rodean.

¿Se ve volviendo a los banquillos próximamente?

Necesito saber lo que es echar de menos el fútbol. Quien me conoce dice que no sabría vivir sin él, pero la realidad es que necesito saber lo que se siente echándolo de menos. Sabiendo que cada vez hay más y mejores entrenadores y corriendo el riesgo de saber que cuando te sales de la rueda es difícil volver. Necesito correr ese riesgo y el tiempo dirá si vuelvo o no.

"Siempre digo medio en broma que nunca gané un partido en el añadido, pero que sí perdí muchos"

Siempre en el top 10 de Preferente, una participación en el playoff, título de Copa da Costa, jugar la Supercopa Galicia en Balaídos… ¿Con qué momentos se queda?

Sin duda alguna, la salida con Zalo —segundo entrenador entre 2022 y 2025— por el túnel de vestuarios de Balaídos. Es una sensación que no olvidaré nunca, más allá del resultado. Pero sobre todo me quedo con los momentos personales y las muestras de cariño de esta última semana. Vale más eso que cualquier Copa. Que la gente reconozca tu trabajo es muy gratificante.

Y la sensación es que pudo ser aún mejor si no hubiera faltado algo de suerte en ciertos momentos, ¿no?

La suerte es parte del juego y la pasada temporada no la tuvimos en momentos puntuales. Perder en la fase de ascenso en el 90+7 y en la Copa a penaltis sin merecerlo duele, pero es parte del juego. Siempre digo medio en broma que nunca gané un partido en el añadido, pero que sí perdí muchos.

¿En qué es mejor entrenador Pablo Torreira con respecto a cuando llegó al Sofán?

Creo que en bastantes cosas. Toda experiencia futbolística enriquece a nivel personal y a nivel técnico-táctico. He tenido que cambiar mi idea y mi estilo por uno más directo y más defensivo, adaptándome a lo que tenía en cada momento. Estar con Zalo tres años creo que fue una combinación perfecta porque a nivel táctico es muy bueno. Combinar aspectos tácticos de los dos con mi gestión de grupo nos llevó a luchar por cosas que seguramente con los años se valoren más que ahora.

Este año por presupuesto y plantilla, con la ayuda de Adrián y Álvaro, minimizamos errores, encajamos menos y conseguimos que jugadores que venían sin confianza o de jugar menos sean fundamentales para el equipo, como es el caso de Izan o Julián. U otros que dieron un paso al frente como Dani García, Gardu, Marcos Montero... acompañados de los veteranos que tienen gran culpa de su crecimiento. Probablemente no hagamos el fútbol más bonito del mundo, pero nadie puede discutir que competimos en todos los campos a los que vamos.

Me alertó el otro día mi compañero Raúl de que le cazaron nuestras cámaras en el Leyma-Obradoiro, así que permítame cerrar con una de baloncesto. Desde su perspectiva de entrenador, ¿cree que el Leyma podrá sobreponerse a haber perdido la ventaja?

Menudo robado —al ver la foto— (risas). No entiendo mucho de baloncesto, pero si estuvieron ahí todo el año es por algo. Un partido no marca la temporada y creo que la superioridad física del Obra en el último cuarto fue la clave. ¡Seguro que llega igualmente el ascenso!