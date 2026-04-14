La sección femenina del Victoria se agarra al efecto mariposa

Las jugadoras del Victoria B, tras superar la primera ronda de la Copa de A Coruña

Dos ascensos y un título. Ese es el botín al que opta la sección femenina del Victoria CF en este tramo final de temporada. Solo lo último está completamente en sus manos, ya que meter al primer equipo en Segunda RFEF y al filial en Tercera depende de muchos factores, algunos de ellos externos. Pero el efecto mariposa que le puede dar el éxito no va por mal camino.

La cadena arranca en Segunda RFEF, donde As Celtas tiene la llave. La competición está compuesta por tres grupos de 14 equipos y restan dos jornadas para su conclusión. El primero asciende directo, el segundo disputa el playoff y el mejor tercero también accede a la promoción. Esa es la posición que ocupa en estos momentos el equipo vigués, que con 47 puntos tiene complicado ser el mejor tercero —en el grupo 2 el Zaragoza CFF cuenta con 51 unidades— y se agarra a limar los dos que le separan de la Real Sociedad B. En caso de que lo consiga y entre en el playoff, no habrá ascensos para el Victoria. Si no alcanza la promoción, el efecto mariposa seguirá su curso.

El papel protagonista de As Celtas en esta historia tiene que ver con la influencia que ejerce en su filial, que ya se ha proclamado campeón de Liga en el grupo 1 de Tercera RFEF, donde compite el Victoria. Esta es la única plaza de playoff de ascenso y, si queda sin efecto por tener al primer equipo sí o sí en la siguiente categoría, iría a parar al segundo. Y este es el lugar que ocupan las ‘cebras’, con tres equipos pegados a sus talones cuando solo faltan dos jornadas para el final. El equipo de Javi Angeriz depende de sí mismo y, si gana a Domaio y Victoria FC, pondrá de su parte para que sea posible la exitosa cadena.

Y es que por detrás, en el primer puesto de Primera Gallega, aparece el Victoria B. El filial cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Rosalía —faltan seis partidos— y, en caso de mantener dicha posición, ascenderá si el A hace lo propio en Tercera RFEF, que consta de tan solo una eliminatoria.

Además, el Victoria B se ha clasificado para su cuarta final de la Copa de A Coruña, donde puede lograr su tercer título. El pasado fin de semana vencieron en Liga al Atlético San Pedro (5-0), su rival en la final, y vengaron el 3-1 de la primera vuelta. Su entrenadora, Isabel Vázquez, valora las opciones de su equipo y ejerce como portavoz de un club que, en su sección femenina, opta a todo.

La entrenadora del filial, esperanzada

Pese a que es consciente de la dificultad, tiene fe en que se produzcan todos los resultados necesarios. “Somos realistas y, al mismo tiempo, optimistas. Sabemos que dependemos de varios factores externos, pero lo que está en nuestra mano es seguir compitiendo cada semana con el mismo nivel de humildad y ambición que hemos mostrado hasta ahora”, apunta.

“Somos líderes, con seis puntos de ventaja y seis jornadas por delante. Nuestro objetivo es mantener el nivel competitivo y estar preparadas si finalmente se abre la puerta. La cadena de ascensos siempre es compleja, pero el equipo está haciendo méritos y queremos llegar al tramo final con opciones reales”, añade la entrenadora del Victoria B.

Isabel Vázquez reconoce que lograr ambos ascensos situaría al club en otra dimensión. “Sería un paso enorme. Como filial, nuestra misión principal es contribuir al crecimiento de las jugadoras y prepararlas para dar el salto al primer equipo. Competir en Tercera les permitiría enfrentarse cada semana a equipos con un nivel más alto, con más ritmo y con más exigencia, facilitando aún más su proceso formativo. A nivel estructural, supondría una oportunidad para consolidar un proyecto que no solo compite, sino que construye el futuro deportivo de la entidad”, enfatiza la preparadora.

Final de la Copa de A Coruña

Sobre la opción de título, transmite optimismo. “Las sensaciones no pueden ser mejores. Afrontamos la final con muchísima ilusión y con un profundo respeto por una competición que, pese a su juventud, ya se ha convertido en un referente para todos los clubes. Haber estado presentes en todas las finales anteriores es un orgullo, pero también una responsabilidad: sabemos que nada está ganado y que todo se decide en el campo. El equipo llega con confianza, mostrando una evolución constante en el juego. El excelente clima de trabajo y el compromiso del grupo humano están siendo factores determinantes en el rendimiento colectivo”, se congratula Isabel.

Con respecto al rival de un partido que se disputará en Riazor a finales de mayo, explica: “El San Pedro ha hecho una temporada muy sólida. Es un equipo intenso, muy competitivo y que castiga cualquier error. Sabemos que será un rival de máxima exigencia, pero también que en una final todo se equilibra si compites con personalidad, concentración e identidad. Para nosotras es un reto bonito y muy motivador, de esos que te obligan a dar tu mejor versión”.

En cuanto al camino para llegar hasta la última ronda, con triunfos ante Orzán B (3-0), Sporting Burgo (1-4) y Sporting Cambre (7-1), duda a la hora de elegir su eliminatoria favorita. “No podría quedarme solo con uno. Todos los partidos han sido importantes en este camino. Cada ronda nos ha aportado algo distinto: aprendizaje, confianza, correcciones y crecimiento individual y colectivo”.