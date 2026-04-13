Los diez partidos de vendaval arteixán

El mediapunta Pablo Martínez se prepara para tirar a portería en el duelo ante el Noia CARLOTA BLANCO

La goleada del pasado sábado ante el Barco supuso para el Arteixo completar una serie de diez partidos prácticamente perfecta. Mientras caían los goles de Adri Otero, uno tras otro, la grada de Ponte dos Brozos se frotaba los ojos ante el momento del equipo, que tras sumar 28 de los últimos 30 puntos ha ganado nueve puestos en la clasificación.

De ser decimosegundo a atesorar la tercera posición con cinco puntos de margen sobre el cuarto y seis sobre el primer equipo que no disputaría los playoffs. Ese es ahora el objetivo y un tramo de ‘10’ lo ha hecho posible.

La resaca de la jornada 30 en Tercera: “Son golpes de los que habitualmente nos reponemos” Más información

Arteixo-Barbadás (3-0): 1-0, m.24: Iván; 2-0, m.44: Otero; 3-0, m.83: Melo.

El equipo tenía en aquel momento una gran dificultad para ganar. Pese a varios empates de mérito, la cifra de cinco victorias en 20 partidos lo tenía en la zona media-baja de la clasificación. Además, llegaba con rabia por un 2-0 ante el Alondras en el que había dispuesto de gran cantidad de oportunidades.

Todo ello derivó en un partido muy completo ante el colista, donde la única noticia negativa fue la lesión de Queijeiro, centrocampista que espera sumar en este tramo final. Los rojiblancos dominaron de principio a fin y Otero hizo su tercer tanto de la temporada.

Racing Villalbés-Arteixo (1-2): 0-1, m.53: Naya; 0-2, m.72: Hugo García; 1-2, m.90+5: Trigo, de penalti.

Seguramente este haya sido el punto de inflexión en la temporada del Arteixo. El equipo se presentaba en A Magdalena con el negativo dato de no haber ganado dos partidos seguidos e hizo añicos a esa maldición con un solvente triunfo ante el tercer clasificado.

El partido fue por el camino que interesaba al Arteixo hasta el descanso y en la segunda mitad llegaron los goles. Los locales descontaron cuando ya no corría peligro el triunfo.

Arteixo-Viveiro (2-0): 1-0, m.19: Rubo; 2-0, m.76: Iker Castro.

No hay dos sin tres y el conjunto rojiblanco se deshizo del Viveiro en un partido de claro dominio. Rubo, que venía de dar una asistencia ante el Villalbés, brilló con sus internadas por banda derecha.

El resultado debió ser más abultado al descanso, pero el 1-0 dejó con algo de vida a un Viveiro que lo intentó en un tramo del segundo acto hasta que Iker Castro, uno de los revulsivos por excelencia del equipo, sentenció a falta de un cuarto de hora.

Arosa-Arteixo (2-2): 1-0, m.13: Rivera, de penalti; 1-1, m.33: Rubo; 1-2, m.63: Rojo; 2-2, m.90+5: Álex Rey.

Pese a encajar en el añadido, la única no victoria de esta racha también reforzó al equipo. Ante un equipo que pelea por la Liga, los de Posi supieron sufrir en los tramos que fueron inferiores y rozaron tres nuevos puntos.

El Arosa tuvo más llegadas, pero los goles de Rubo y Rojo situaron al Arteixo cerca de la victoria. Y fue un milagro que no llegara en el añadido, donde Otero tuvo el 1-3 antes del 2-2. El empate envalentonó al Arosa, que concedió una contra en la que su portero fue decisivo para evitar el 2-3.

Arteixo-Montañeros (3-2): 0-1, m.7: Cano; 0-2, m.27: Dani Fernández; 1-2, m.71: Otero; 2-2, m.85: Jota; 3-2, m.90+4: Agulló, de penalti.

La primera jornada intersemanal deparó un partido loco que lanzó definitivamente al Arteixo. Nada ha detenido al equipo desde que fue quien de remontar un 0-2 en los últimos 20 minutos de juego.

El Montañeros tuvo algo más de control en la primera mitad y se marchó al descanso con dos goles de renta. El partido estuvo en una clara opción para el 0-3, pero tras un tramo algo más parado, los locales hicieron el 1-2 y a partir de ahí se adueñaron del partido. La igualada propició un asedio y el 3-2 llegó en el añadido.

Somozas-Arteixo (0-1): 0-1, m.30: Otero.

Quizá el partido más sufrido de la racha. Un golazo de larga distancia puso en ventaja al Arteixo, que aguantó pese a los constantes intentos del rival, candidato también a jugar el playoff.

En este duelo volvió al once el portero Carlos García, realizó grandes intervenciones y no ha vuelto a salir de los planes de Posi desde entonces.

Arteixo-Estradense (2-1): 0-1, m.12: Edu; 1-1, m.50: Otero; 2-1, m.89: Agulló.

Un gol tempranero complicó al Arteixo ante otro de los equipos que están acabando muy bien la temporada, pero el resultado volvió a ser el mismo, victoria.

La efectividad que faltó en la primera mitad, llegó a la vuelta de vestuarios por medio de Otero. En los últimos minutos parecía bajar la capacidad física local a causa de las bajas, pero entonces apareció Agulló para dar un triunfo que confirmó Carlos con una gran parada en el añadido.

Arteixo-Noia (1-0): 1-0, m.81: Iván.

Nueva jornada intersemanal y la sensación de ser favorito pese a llegar justo de efectivos. Al Arteixo le faltó algo de finura y el partido fue cerrado, pero encontró premio cerca del final en una internada de su lateral derecho.

Compostela-Arteixo (0-2): 0-1, m.60: Otero; 0-2, m.90+4: Otero.

La victoria más inesperada. Tocó sufrir en la primera mitad, como no puede ser de otra forma ante un líder que no había perdido en su estadio, pero la segunda mitad pasará a la historia del club.

El Arteixo se adelantó por medio de Otero, que aprovechó un balón en largo, y se defendió con orden hasta terminar por todo lo alto con un nuevo gol en el alargue.

Arteixo-Barco (5-1): 1-0, m.1: Otero; 2-0, m.8: Otero; 3-0, m.30: Otero; 4-0, m.40: Otero; 5-0, m.86: Rojo; 5-1, m.88: Freiría.

Los envíos en profundidad sorprendieron a una sólida zaga que en Ponte dos Brozos cometió varios errores. El triunfo, sexto consecutivo, fue inapelable y tuvo como indiscutible protagonista a Adri Otero, que ya es tercero en la clasificación del pichichi.