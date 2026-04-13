La resaca de la jornada 30 en Tercera: “Son golpes de los que habitualmente nos reponemos”

Diego Armando, entrenador del Silva, durante un partido de esta temporada PATRICIA G. FRAGA

El grupo 1 de Tercera RFEF entró en su sprint final con la disputa de la jornada 30. Las buenas noticias se suceden para el Arteixo, que venció al Barco y espera cerrar la clasificación para el playoff en las próximas semanas; mientras que el Montañeros no ha dicho su última palabra pese a caer ante el Estradense. Tampoco el Silva, que vuelve a estar con los mismos puntos que el Juventud Cambados tras un empate agridulce ante el Alondras. Los entrenadores Posi, Jairo Arias y Diego Armando analizan la actuación de sus equipos y valoran la situación clasificatoria y lo que está por venir.

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Posi (Atlético Arteixo). “Sabíamos que venía un rival en gran dinámica y con las ideas muy claras en cuanto a su juego. Contábamos con que iban a hacer una presión muy agresiva en nuestros inicios, ya que es algo que nos están haciendo últimamente, por lo que preparamos el partido al ataque y de una forma con la que entendíamos que iban a sufrir. Queríamos atraerlos mucho para buscar rápido la espalda de su línea defensiva y nos salió muy bien. También tuvimos momentos para circular con calma. La segunda parte fue más de control; aseguramos tres puntos importantes y a seguir”.

“Sacar adelante los partidos de casa será vital para poder jugar el playoff, pero vamos a buscar los doce puntos en juego. Llegados hasta aquí, somos ambiciosos”.

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Jairo Arias (Montañeros). “Fue un partido muy completo y no tengo nada que reprochar a mis jugadores. El equipo rival, de gran calidad individual y colectiva, apenas tuvo ocasiones (0,5 xG), salvo un remate fuera de Edu y el gol de Pedrosa, que tenemos la mala suerte de que es desviado por un defensa y acaba entrando. Quitando los primeros quince minutos, donde ellos estuvieron mejor, el resto del encuentro fue nuestro. Le doy mucho mérito al equipo, porque ser capaz de salir de las presiones del Estradense, que muchas veces apretaba en par, es para sacarse el sombrero. Luego, en el último tercio no tuvimos el día: fallamos ocasiones claras, centros y hubo ese penalti no pitado a Balsa…”.

“Por lo demás, sigo insistiendo en ir partido a partido, en hacer lo que hicimos ayer, porque es la única forma de estar más cerca de las victorias. Si no estamos así, es más difícil ganar. Queremos acabar la Liga con el mayor número de puntos posibles y ver dónde nos coloca eso, pero no estamos obsesionados con el Top 5. Además, tal y como está la Segunda RFEF, todavía pueden descender dos gallegos y por ello no tenemos la salvación matemática aún. Hablar de una cosa u otra es tontería, tenemos que seguir así sin mirar más allá”.

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Diego Armando (Silva). “Uno de nuestros mejores partidos. Es un punto en un campo muy difícil que nos permite acercarnos a la permanencia, lo que valoro muy positivamente. Duele que el empate llegue en el minuto 97, pero son golpes de los que habitualmente nos reponemos”.

“Los cuatro partidos tendrán su dificultad, pero nos centramos en el Barbadás. Soy muy positivo y optimista por haber recuperado jugadores y ver cómo está compitiendo el equipo en este tramo. Nos centraremos en lo que podemos controlar, que es llegar lo mejor posible al domingo”.