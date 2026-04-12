Un zarpazo de Dani Pedrosa da el triunfo al Estradense ante un Montañeros que mereció más (0-1)

José Balsa persigue de cerca el balón en el partido disputado entre Montañeros y Estradense Patricia G. Fraga

El Montañeros cayó en Elviña víctima de la eficacia extrema del Estradense, que convirtió en oro su única llegada entre palos para llevarse los tres puntos (0-1). El equipo coruñés hizo méritos de sobra para adelantarse, especialmente en un segundo tiempo en el que acumuló las ocasiones más claras.

Cuando mejor estaban los de Jairo Arias, una acción individual de Dani Pedrosa en el minuto 66 rompió la igualdad y castigó en exceso a un Monta que ya acumulaba méritos suficientes para ir por delante. Ni siquiera el empuje en el tiempo de añadido, con superioridad numérica y el portero incorporado al ataque, evitó una derrota tan cruel como inmerecida.

Jairo Arias, técnico del combinado coruñés, había hablado en la previa de "un partido feo para el espectador". No por falta de talento o calidad individual en alguno de los dos bandos, sino por ser uno de esos encuentros en los que en los primeros envistes se trata de un tanteo para comprobar que lo estudiado durante la semana es la hoja de ruta correcta hacia la victoria.

Así sucedió durante el primer cuarto de hora. Dos modelos muy similares, con presiones altas en la fase de inicio que obligaban a optar por el juego más directo como consecuencia. Ahí estuvo la dificultad. Mandar el balón arriba resulta fácil, hacérselo llegar a los delanteros en situaciones favorables no tanto.

Una guerra en la que Pape y Taboada, las dos referencias sobre el verde de Elviña, se desenvuelven bien por sus condiciones físicas, aunque esta vez no fueron capaces de permitir a sus compañeros adelantar posiciones.

No era preocupante. Con el paso de los minutos los espacios se hacían más grandes y los hombres clave de cada escuadra iban ganando notoriedad. Porrúa en los visitantes, incisivo y buscándole las cosquillas a Óscar, que se cargó rápido con amarilla. Balsa en los locales, ofreciéndose en la altura más alta del cuadrado, con metros para liderar las transiciones y con su habitual instinto para llegar a zonas de remate con peligro. Tanto que fue objeto de un posible penalti muy reclamado por los morados que Rodríguez Delgado decidió no señalar.

Esa acción y un disparo desde la frontal de Ogando, que salió centrado e Israel desvió a saque de esquina, fueron las más reseñables de un primer acto que poco a poco pasó a estar más abierto y que reflejó la igualdad existente en la clasificación y en el verde.

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Sin cambios tras la reanudación, el Estradense pisó área antes, aunque arrastró los defectos que ya había mostrado tener. Provocaba vértigo por su costado derecho y se nublaba cuando tocaba buscar el último pase o un remate con cierto veneno.

Un chispazo bastó

El Montañeros monopolizó todas las situaciones de gol. Primero con un tímido remate de cabeza de Balsa tras centro de Ogando que se marchó alto. Después con Otero, que rompió a la espalda de Dani Varela y llegó a las inmediaciones de Israel con menos ventaja de la que parecía en un principio. Y la tercera, la más clara hasta ese momento. Un remate de Pape con pierna izquierda desde dentro del área que se chochó contra los pies del meta visitante.

Hicieron méritos más que suficientes los coruñeses para adelantarse. Sin embargo, la pelota fue cruel con ellos y les condenó justo cuando más merecían ellos el premio. Si el fútbol se decide por detalles, a los de A Estrada les bastó con una genialidad de Dani Pedrosa para, en su primer remate entre palos, en el 66, romper la igualdad del marcador, poner el 0-1 y llevarse los tres puntos de su visita a Elviña. Un regate magnífico delante de Carreira y la fortuna de que el toque de Longueira, defensor local, imposibilitó a Marcos evitar que el balón tocase el fondo de las mallas.

Pelearon hasta el final los de Jairo Arias, que introdujo de una tacada a Cano, Real y Juan de Dora para revitalizar el frente de ataque, pero no volvieron a disfrutar de llegadas tan claras como las anteriores hasta alcanzar el tiempo de añadido, con un jugador más tras la expulsión del autor del único tanto de la contienda. Con el portero arriba a la desesperada, Balsa de cabeza y Cano tuvieron las últimas, pero les negaron el empate.

Montañeros 0-1 Estradense

Montañeros: Marcos; Achore, Samu Rey, Longueira, Óscar (Diego Rodríguez, m.75); Carreira (Álex Suárez, m.87), Dani Fernández (Miguel Real, m.83); Jorge Otero (Jorge Cano, m.83), José Balsa, Ogando; Pape (Juan de Dora, m.83).

Estradense: Israel: Ángel Muñiz (Sergio Prieto, m.87), Ángel Landeira, Carabán, Dani Varela; Brais Vidal, Raul Gómez (Padín, m.78), Miguel Fernández; Porrúa (Ian, m.78), Taboada (Ander, m.78), Dani Pedrosa.

Goles: 0-1, m.66: Dani Pedrosa.

Árbitro: Rodríguez Delgado. Amonestó a José Balsa (m.24), Óscar Fernández (m.37) y Dani Fernández (m.80) y Samu Rey (m.90+1); y a los visitantes Israel (m.72) y Miguel Fernández (m.90+6). Dani Pedrosa fue expulsado con roja directa (m.90+3).