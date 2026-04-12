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O Noso Fútbol

La jornada | Un gol postrero de Sene deja al Meicende sin liderato

El Relámpago dio un paso más hacia la permanencia y propició un nuevo cambio en la cabeza, que ahora es para el Carral

Santi Mendoza
Santi Mendoza
12/04/2026 23:16
Habib Sene, en una acción del Relámpago-Meicende
Habib Sene, en una acción del Relámpago-Meicende
DANI PATIÑO
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Nuevo cambio de líder en la Primera Futgal. La cabeza de la tabla vuelve a ser para el Carral, que venció al Torre y aprovechó el pinchazo del Meicende en Leyma. 

El equipo rojiblanco fue dos veces en ventaja ante el Relámpago (2-2), pero en ambas ocasiones encontró respuesta. Cuando ya acariciaban la victoria, llegó el gol de Habib Sene a los 89 minutos para dejarlos sin liderato. 

Al acecho estaba el Carral, que derrotó al Torre (2-0) con goles de Rodri Méndez y Jacobo González. Los de Jairo Bello tienen ahora 60 puntos, dos más que el Meicende y tres sobre el Galicia Mugardos, que impidió al Imperátor (0-1) sacar la cabeza de la zona de descenso. 

Por detrás aguanta el ritmo el Olímpico, que venció al Sporting Coruñés (0-1). Están a cuatro puntos de la zona de playoff de ascenso. En descenso sigue el Ural, que se sitúa a un punto del Oza y el Sporting tras empatar con el Eume (2-2). Quien toma aire es el Marte, que logró un triunfo vital ante el colista As Pontes (2-0) y tiene ahora tres puntos de margen.

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