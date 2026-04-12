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O Noso Fútbol | Preferente Futgal

La jornada | El Sofán agarra con fuerza sus opciones

Los carballeses vencieron al Victoria en una jornada que remueve las posiciones en la zona de playoff

Santi Mendoza
Santi Mendoza
12/04/2026 23:17
Sofán-Victoria en O Carral
Sofán-Victoria en O Carral
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La 29ª jornada del grupo 1 de Preferente removió una zona de playoff a la que aún aspira el Sofán. 

Órdenes - Paiosaco (2-0): Triunfo para el equipo de Vista Alegre, que da un paso de gigante. Dos goles de Mouriño en el tramo final le permiten subir hasta la cuarta plaza, con cuatro puntos de margen sobre el sexto. 

Sofán - Victoria (4-2): En dicha posición está el Sofán, que dio cuenta del Victoria con goles de Álex Sánchez, Iván Pardo y Julián. El otro llegó en propia meta por parte de un Victoria que tiene dos puntos de renta sobre la zona de descenso. 

Betanzos - Burela (1-0): Un tempranero gol de Martín Lago desde el punto de penalti aseguró un triunfo que sitúa al Betanzos tercero y en la pelea con el Negreira. 

Sigüeiro - San Tirso (4-1): Los de Abegondo encajaron una dura goleada con tres tantos en los últimos minutos. Son quintos, con tres puntos sobre el Sofán.

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