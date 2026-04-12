La jornada | El Sofán agarra con fuerza sus opciones

Sofán-Victoria en O Carral KATIA

La 29ª jornada del grupo 1 de Preferente removió una zona de playoff a la que aún aspira el Sofán.

Órdenes - Paiosaco (2-0): Triunfo para el equipo de Vista Alegre, que da un paso de gigante. Dos goles de Mouriño en el tramo final le permiten subir hasta la cuarta plaza, con cuatro puntos de margen sobre el sexto.

Sofán - Victoria (4-2): En dicha posición está el Sofán, que dio cuenta del Victoria con goles de Álex Sánchez, Iván Pardo y Julián. El otro llegó en propia meta por parte de un Victoria que tiene dos puntos de renta sobre la zona de descenso.

Betanzos - Burela (1-0): Un tempranero gol de Martín Lago desde el punto de penalti aseguró un triunfo que sitúa al Betanzos tercero y en la pelea con el Negreira.

Sigüeiro - San Tirso (4-1): Los de Abegondo encajaron una dura goleada con tres tantos en los últimos minutos. Son quintos, con tres puntos sobre el Sofán.