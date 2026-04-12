El Silva se queda con la miel en los labios contra el Alondras (1-1)

Rodri Parafita jugó por el carril izquierdo e hizo el gol del Silva JAVIER ALBORÉS

El Silva sumó un punto y perdió dos que ya tenía guardados en el bolsillo en su partido de ayer contra el Alondras.

Los coruñeses se adelantaron a falta de trece minutos para el final gracias al golazo de Álvaro Rey, pero Aitor Aspas, en el último suspiro, evitó que consiguiesen un triunfo que le hubiese sacado de los puestos de descenso.

A falta de cuatro finales, los de A Grela están empatados a puntos con el Cambados, el rival con el que peleará hasta el final por no caer a Preferente.