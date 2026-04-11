Nueva era para el Ural: anuncia la creación de un equipo femenino

Vega, capitana del alevín de primer año del Ural CEDIDA

El Ural Español CF coruñés anunció a través de sus redes sociales que a partir de la próxima temporada contará en su estructura con un equipo femenino.

“¡La familia crece! La próxima temporada damos un paso histórico: ¡estrenamos sección femenina!”, inicia el comunicado, que también recoge los pasos necesarios y el requisito para formar parte del club. Cualquier futbolista de entre 14 y 29 años podrá inscribirse con un envío de sus datos de contacto a la dirección: correo@uralcf.es.

Para el club de Santa Lucía, que en 2029 vivirá su centenario, esto supone un paso adelante. A los 26 equipos masculinos que tiene inscritos en la RFGF —en la base juegan niñas también—, desde biberones hasta el sénior que pelea por la permanencia en Primera Futgal, se sumarán ahora equipos femeninos.

“Nosotros hemos tenido siempre esa ilusión. De hecho, hace ocho o nueve años le hicimos un favor al Orzán y contamos con un equipo femenino”, recuerda el presidente del club, Pablo Barallobre, que desvela a continuación los detalles del proyecto.

“Queríamos que fuera una mujer de la Junta Directiva la que coordinara todo y Lucía de la Campa, madre de un niño del club, ha sido quien lo ha propuesto. No queremos abarcar demasiado y no cumplir, por lo que empezaremos con un equipo de aficionadas y, si todo va bien, la siguiente temporada habrá alguno de base”, explica Barallobre.

Las solicitudes para formar parte del equipo van a buen ritmo y, próximamente, el equipo será inscrito en Tercera Gallega. Incluso han contactado ya con una entrenadora, que ha mostrado su predisposición.