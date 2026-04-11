La previa | Una final con todas las letras para el Montañeros Juvenil

Duelo de la primera vuelta entre Montañeros y Arosa QUINTANA

Tan solo faltan cuatro jornadas para la conclusión del grupo 1 de la División de Honor Juvenil y todo está por decidir en la lucha por la permanencia. Por ello, lo de este sábado para el Montañeros ante el Arosa (Manuel Jiménez, 16.00 horas) es una final con todas las letras.

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El equipo coruñés salió de puestos de descenso con su triunfo de la semana pasada ante el Solares (3-1) y ahora ocupa la décima posición. Tiene los mismos puntos que Compostela y Val Miñor, que también están fuera de la zona roja, y uno más que el Arosa, que marca los puestos que relegan a Liga Nacional. Por detrás, también con opciones de salvación y a dos puntos del Montañeros, está el Lugo.

El entrenador Borja Guerreiro, que anuncia las bajas de Javi y Erick, se muestra optimista de cara al partido. “Lo afrontamos con tranquilidad y positivismo, ayudados por la victoria de la semana pasada. Al mismo tiempo, sabemos que es un encuentro súper importante y que puntuar nos acercaría mucho al objetivo. Dependemos de nosotros y estamos mentalizados para competir al máximo en esta recta final”, enfatiza en declaraciones para este diario.

Otros duelos de esta jornada a los que estará atento el Montañeros son el Solares-Val Miñor, el Deportivo Roces-Compostela y el Lugo-Bansander. Los dos primeros se disputarán hoy y el último en jornada dominical.

Cualquier resultado positivo es oro para el Montañeros, que en la primera vuelta venció por 3-0 al Arosa. Después de este partido, le quedarán dos citas en Elviña y una a domicilio. En casa se la jugará ante Lugo y el ya descendido Pontevedra; mientras que como visitante se medirá al Deportivo.