Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol 

La previa | Una final con todas las letras para el Montañeros Juvenil

El equipo coruñés visita al Arosa, equipo que marca la zona de descenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/04/2026 05:00
Duelo de la primera vuelta entre Montañeros y Arosa
Duelo de la primera vuelta entre Montañeros y Arosa
QUINTANA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Tan solo faltan cuatro jornadas para la conclusión del grupo 1 de la División de Honor Juvenil y todo está por decidir en la lucha por la permanencia. Por ello, lo de este sábado para el Montañeros ante el Arosa (Manuel Jiménez, 16.00 horas) es una final con todas las letras.

Carreira trata de robar un balón ante el Somozas

Tercera victoria seguida para un Montañeros que mira hacia arriba (1-2)

Más información

El equipo coruñés salió de puestos de descenso con su triunfo de la semana pasada ante el Solares (3-1) y ahora ocupa la décima posición. Tiene los mismos puntos que Compostela y Val Miñor, que también están fuera de la zona roja, y uno más que el Arosa, que marca los puestos que relegan a Liga Nacional. Por detrás, también con opciones de salvación y a dos puntos del Montañeros, está el Lugo.

El entrenador Borja Guerreiro, que anuncia las bajas de Javi y Erick, se muestra optimista de cara al partido. “Lo afrontamos con tranquilidad y positivismo, ayudados por la victoria de la semana pasada. Al mismo tiempo, sabemos que es un encuentro súper importante y que puntuar nos acercaría mucho al objetivo. Dependemos de nosotros y estamos mentalizados para competir al máximo en esta recta final”, enfatiza en declaraciones para este diario.

Otros duelos de esta jornada a los que estará atento el Montañeros son el Solares-Val Miñor, el Deportivo Roces-Compostela y el Lugo-Bansander. Los dos primeros se disputarán hoy y el último en jornada dominical.

Cualquier resultado positivo es oro para el Montañeros, que en la primera vuelta venció por 3-0 al Arosa. Después de este partido, le quedarán dos citas en Elviña y una a domicilio. En casa se la jugará ante Lugo y el ya descendido Pontevedra; mientras que como visitante se medirá al Deportivo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vega, capitana del alevín de primer año del Ural

Nueva era para el Ural: anuncia la creación de un equipo femenino
Santi Mendoza
Duelo de la primera vuelta entre Montañeros y Arosa

La previa | Una final con todas las letras para el Montañeros Juvenil
Santi Mendoza
El extremo derecho Rubo, durante el Arteixo-Noia del pasado 2 de abril

La previa | Las dos grandes rachas de Tercera RFEF, en juego
Santi Mendoza
Fito celebra su gol contra el Estradense en Copa Federación

Fito se convierte en talismán para el Bergantiños
Raúl Ameneiro