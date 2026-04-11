La previa | Las dos grandes rachas de Tercera RFEF, en juego

El extremo derecho Rubo, durante el Arteixo-Noia del pasado 2 de abril CARLOTA BLANCO

Cuando el Atlético Arteixo se midió al Barco en la primera vuelta, con resultado de 0-3, ambos terminaron la jornada en decimosegunda y decimoquinta posición, respectivamente. Sirva esto para valorar su crecimiento con el paso de los meses, especialmente en una magnífica segunda vuelta que les ha llevado a estar en puestos de playoff. Este sábado, a las 17.30 horas (Ponte dos Brozos), miden sus rachas.

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Cuenta el Arteixo con cuatro bajas para este partido. No podrán estar los centrales Hugo García y Tomé, por lo que todo apunta a que Aller seguirá acompañando a Agulló en el eje de la zaga; y tampoco llegan a tiempo el centrocampista Queijeiro y el extremo Raúl Melo. En lo que se refiere a los visitantes, están disponibles los 18 jugadores al volver después de sanción el centrocampista Manu Rodríguez.

En un día donde también se jugará el Lugo B - Gran Peña, Arteixo y Barco buscan no perder su posición de privilegio. Los rojiblancos son terceros con tres puntos de ventaja sobre Somozas y el propio Barco, quinto; y tienen cinco de margen con el Racing Villalbés y el Montañeros, aspirantes a entrar en la promoción.

Buena parte de la situación actual se debe al magnífico momento de forma que atraviesan ambos conjuntos. El Arteixo ha sumado 25 de los últimos 27 puntos en disputa y el Barco acumula diez victorias, un empate y una derrota.

Las dinámicas

La racha del Arteixo arrancó ante el Barbadás (3-0), pero quizá el punto de inflexión estuvo en el 1-2 de A Magdalena ante el Racing Villalbés. Después, los de Posi confirmaron su gran momento con un triunfo ante el Viveiro (2-0) y un empate en el campo del líder Arosa (2-2), antes de tirar de épica en el derbi contra el Montañeros (3-2). Y dicha remontada fue el impulso para las cuatro victorias más recientes: frente a Somozas (0-1), Estradense (2-1), Noia (1-0) y Compostela (0-2). El equipo se está manejando especialmente bien en los últimos minutos.

Para el Barco todo cambió cuando en la primera jornada de la segunda vuelta se convirtió en el primer equipo en vencer al Compostela (2-0). Fue un impulso moral que le permitió cambiar el objetivo de la permanencia por otros más ambiciosos tras vencer también a Viveiro (0-2), Boiro (0-1), Cambados (1-0) y Céltiga. La derrota ante el Gran Peña (4-2) en un partido que vencía por dos goles a los nueve minutos pudo suponer un freno a nivel mental, pero nada parece detener al sólido equipo que entrena Agustín Ruiz. Tras ello llegaron triunfos ante Lugo B (1-0), Alondras (0-1), Barco (2-0), Villalbés (0-1), un empate frente al Silva (3-3) y otra victoria ante el Noia (1-0).

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Carlos García - Iván Vázquez, Agulló, Marcos Aller, Berrocal - Naya, Fabio - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero

Barco: Imanol Elías - Marcos Vilachá, Andrés Calvo, Rabil Bin, Brian Bailón - Carlos Cruz, Noel, Raúl Paz - Freiría, Sidi, Diego Santín.