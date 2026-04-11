Empate entre Montañeros Juvenil y Arosa que no mueve del sitio a ninguno (1-1)

Dani Buide defiende una acción durante un partido de esta temporada Quintana

El Montañeros juvenil empató 1-1 en el Manuel Jiménez ante el Arosa, rival directo en la lucha por la permanencia, y terminará la jornada un punto por encima de los puestos de descenso. La igualdad en la parte baja es máxima, con los coruñeses un punto por encima de los arlequinados, que se quedan empatados a puntos con el Compostela, pero en la zona roja.

El partido estuvo marcado en cierta medida por el viento. En la primera parte lo tuvo a favor el Arosa, pero apenas tuvo ocasiones claras, salvo un disparo lejano de Pablo Martínez que no cogió puerta y otro de Ivo desde la frontal que se perdió pegado al palo. En los coruñeses Pablo Fernández mandó en mediocampo y protagonizó la primera gran ocasión visitante, tras driblar a varios defensas en área, pero su remate lo taponó un zaguero local. Al igual que el de su compañero Hugo Arrojo antes del descanso en otra buena ocasión visitante.

El Arosa jugó sus mejores minutos tras el descanso y se puso por delante en una acción combinativa larga. Ivo maniobró en la frontal, Gotita lanzó desde fuera del área y Pablo marco en área pequeña en el rechace que dejó el meta Hugo Sánchez.

Ganaron ventaja los locales, pero en el minuto 77 los morados devolvieron la igualdad al marcador por medio de Marcos Arias, de los más activos en el combinado visitante.

Tras el 1-1 dominó y empujó el Montañeros, con Marcos Arias punzante en banda izquierda. Daniel Buide a la salida de un córner y Hugo Arrojo en un mano a mano que salvo el meta local Adri Fuentes avisaron, y el propio Marcos Arias acertó con un gol olímpico ayudado por el viento. El Arosa perdió por lesión en un tobillo al central Yeray. Tras el 1-1 en los últimos minutos el partido pudo caer para cualquier lado. El Monta siguió percutiendo y tuvo llegadas y el equipo local mejoró con los cambios en ataque, a la vez que dio un paso adelante.

En el tiempo de añadido, Yago puso un gran centro a la cabeza de Goitia, que la envió por encima del larguero en área pequeña, perdonando el 2-1.

Arosa 1-1 Montañeros

Arosa: Adri Fuentes, Pablo Míguez, Roi, Yeray (Mario, m.76), Yago Domínguez, Goitia, Ivo, David Sánchez, Marco Antonio, Xavi (Yeray Nuñez, m.80) y Pablo (Piñeiro, m.80).

Montañeros: Hugo Sánchez, Roi, Sergio, Dani Buide, Mateo, Pablo Fernández, Íker, Xoel (Hugo Blanco, m.90), Hugo Arrojo (Sene, m.74), David Mosquera (Mateo, m.66) y Marcos Arias.

Goles: 1-0, m.52: Pablo. 1-1, m.77: Marcos Arias.

Árbitro: Gómez Cerqueiro. Amarilla a David Sánchez e Ivo por los locales; y a Hugo Arrojo, Xoel y Dani Buide por los visitantes.