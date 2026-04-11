El show de Otero, la locura del Arteixo (5-1)

Otero celebra su tercer gol de la tarde CARLOTA BLANCO

Se agotan los calificativos con lo que está logrando el Atlético Arteixo en esta segunda vuelta. A hitos como ganar en el Verónica Boquete le ha sumado en el día de hoy tres puntos más que hacen 28 de los últimos 30. Pero lo más destacado fue el cómo, un inapelable 4-0 ante la revelación Barco donde todos los goles corrieron a cuenta de un mismo hombre, Adrián Otero. Restan cuatro jornadas para el final y los rojiblancos afianzan su tercera posición y tienen cada vez más en la mano la disputa del playoff.

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No pudo ser mejor el comienzo para el Arteixo, que a los ocho minutos ya había festejado dos tantos. Ambos, muy similares. A los 40 segundos un envío en largo de Agulló y la mala fortuna del central Andrés Calvo, que resbaló, dejaron en la frontal del área a Otero. Era una opción de gol, pero para convertirlo era necesario pegarle de volea como hizo el delantero arteixán, que ajustó el balón al palo derecho.

El tanto puso en evidencia el estado de confianza que atraviesa el ‘11’, que volvió a mostrar la misma decisión y voracidad cuando, poco después, se encontró en el otro lado de la frontal. En esta ocasión el error fue de Noel y el tiro volvió a acabar dentro por el palo largo. Dos rápidos golpes a un Barco que sin embargo iba a demostrar no tener mandíbula de cristal.

Hace falta algo más para acabar con la fe de un equipo que se presentaba con 31 de los últimos 36 puntos en la mochila, por lo que al Arteixo le tocó apretar los dientes y defender durante un tramo las acometidas del Barco. Es un equipo físico, que ataca con verticalidad y que mete a mucha gente en el área. Y ante ello se mantuvo firme la zaga local e hizo su habitual intervención Carlos, a cabezazo de Santín en el área pequeña.

Pero los de Ponte dos Brozos encontraron una mina en el juego directo. En otra acción de pocos toques, a través de un envío en largo de Carlos y cuerpeo de Agulló, Otero volvió a verse las caras con el guardameta Imanol. Solo cambió la definición, una gran vaselina, pero no el resultado. El tercero. No sería el último.

Tuvo un pequeño susto el Arteixo, en un córner donde el colegiado debió señalar falta sobre el portero que acabó con un remate de Bin por encima del larguero. Nada grave ya en un partido que quedaría definitivamente sentenciado a los 40 minutos. Como no, por Adrián Otero Calviño.

Esta vez la jugada fue combinativa y terminó con un centro desde banda izquierda. En el área apareció el delantero para meter la puntera ante la salida de Imanol y levantarse instantes después a mostrar cuatro dedos de su mano.

Minutos para disfrutar

La segunda mitad fue mucho más parada, como era de esperar por el resultado. Posi había repetido el once de la semana anterior ante el Compostela y aprovechó para ir dando descanso a algún jugador y oportunidades a Iker Castro, Rojo o Lamas. Mientras tanto, estaba más cerca el 5-0 que el 4-1.

Pablo Martínez, antes de ser sustituido, vio como Konaté repelía a córner su intento en el área. Y minutos después, Fabio se encontró con el larguero en un centro desde banda izquierda que se envenenó. También estuvo cerca de funcionar la conexión entre Naya y Agulló a la salida de un córner o el quinto de Otero no estuvo tan lejos en una acción de área donde estuvo a punto de ganarle la partida a su par.

Hubo tiempo también para el debut esta temporada del juvenil Jairo Riveiro, que ingresó en la última ventana de cambios local por un ovacionado Otero. Y en el tramo final, para los últimos goles de la tarde.

David Rojo recibió un pase entre líneas de Iker Castro y recortó al portero para dar otro motivo de celebración al Arteixo. Dos minutos después, Freiría hizo el del honor del Barco al empujar un centro en el segundo palo.

Atlético Arteixo 5-1 Barco

Atlético Arteixo: Carlos García; Iván Vázquez, Agulló, Marcos Aller, Berrocal; Naya, Naya; Rubo (Iker Castro, m.65), Pablo Martínez (Lamas, m.71), Jota (Rojo, m.65); Otero (Jairo Riveiro, m.83).

Barco: Imanol; Vilachá (Brian Bailón, m.53), Rabil Bin, Andrés Calvo (Konaté, m.53), Raúl Paz; Freiría, Noel (Carlos Cruz, m.63), Juanma Justo, Ariel; Santín, Sidi (Brian Prada, m.63).

Goles: 1-0, m.1: Otero; 2-0, m.8: Otero; 3-0, m.30: Otero; 4-0, m.40: Otero; 5-0, m.85: Rojo; 5-1, m.87: Freiría.

Árbitro: Abel Bruzos (Lugo). Amonestó a Ariel (m.31), Andrés Calvo (m.42), Noel (m.45+2), Freiría (m.49), Raúl Paz (m.57), Juanma Justo (m.80) del Barco.

Incidencias: Partido correspondiente a la 30ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF, disputado en Ponte dos Brozos ante unos 500 espectadores.