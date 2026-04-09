Fito se convierte en talismán para el Bergantiños

Fito celebra su gol contra el Estradense en Copa Federación Raúl López

En su segunda temporada en las filas del Bergantiños, Fito Rodríguez se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Simón Lamas. Ha disputado como titular 32 de los 33 partidos de esta temporada entre Segunda Federación y Copa Federación, asentándose en el centro de la zaga carballesa. “Creo que es una temporada donde he progresado y creo que estoy dando un buen nivel y que he mejorado en muchos aspectos” afirma el jugador.

El Bergantiños remonta ante el Valladolid Promesas en una segunda parte de locura (3-4) Más información

Además, se ha destapado como goleador, ya que acumula siete dianas entre Liga (cinco) y Copa (dos). “Contentísimo por eso porque es un objetivo que me había marcado en verano, poder ayudar más en esa faceta al equipo ya que me veo con esa capacidad de sumar”.

Alguno de esos goles ha llegado de falta directa, una similitud que comparte con el jugador del Atlético Arteixo y también central, Pablo Agulló. Ambos coincidieron vistiendo la camiseta rojiblanca en la temporada 2023-24. "Más que practicarlas con él (las faltas), aprendía de él. Él es un jugador buenísimo y tiene un golpeo maravilloso, no lo voy a descubrir yo. Cuando tiene una falta cercana es como un penalti para él. Siempre he intentado aprender de él todo lo que podía y, a pesar de que solo estuve una temporada, tengo muy buena relación con él", afirma Fito sobre su excompañero.

El último de esos goles llegó el pasado fin de semana, cuando desde el punto de penalti culminó en el añadido una espectacular remontada de su equipo contra el Valladolid Promesas, de 3-1 a 3-4. “Encajamos el 3-1 y después, no sé muy bien cómo, el equipo saca fuerzas de donde parecía que no las había para remontar el partido”, rememora Fito.

Una victoria que, dados los resultados posteriores, terminó siendo balsámica para el Bergantiños ya que, de haber perdido, tan solo le separaría un punto de los puestos de descenso. Con esos tres puntos, el margen se mantiene en cuatro con la zona roja, pero el vestuario mantiene la prudencia y es claro con sus objetivos para las cuatro jornadas que restan de liga: “Ya hace un par de semanas que nuestra única preocupación son los equipos de abajo que veíamos que se iban acercando cada vez más. Ahora mismo nuestro objetivo no es otro que la salvación”, afirma el central del Bergan.

El equipo carballés firmó una gran primera vuelta, acabando 2025 cuarto con 29 puntos, pero tuvo un mal arranque de 2026 y no consiguió ganar hasta marzo: “Tuvimos la baja de Marru, que nos afectó mucho y no sé si fuimos capaces de asumirla. Luego creo que por juego merecimos mucho más en algunos partidos, pero el fútbol no va de merecer”.