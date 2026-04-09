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O Noso Fútbol

El asistente coruñés Diego Sánchez Rojo será el primer árbitro gallego en participar en un Mundial

Es internacional desde 2023 y será el único español en la cita junto a Alejandro Hernández Hernández

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
09/04/2026 17:12
Diego Sánchez Rojo
Diego Sánchez Rojo
Futgal
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A Coruña tendrá, por lo menos, un representante en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro asistente Diego Sánchez Rojo ha sido elegido por la FIFA para la cita mundialista de este verano y, junto al árbitro principal Alejandro Hernández Hernández, serán los únicos representantes del comité español.

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Con esta convocatoria, Diego Sánchez Rojo entra en los libros de historia del fútbol gallego al ser el primer árbitro de la comunidad en participar en un Mundial absoluto. 

Nacido en A Coruña en el año 1992, Diego empezó a arbitrar en los campos de la ciudad a los catorce años, aunque se decantó por el banderín cuando alcanzó la categoría de Preferente. En una escalada meteórica, llegó a Segunda B, donde tan solo estuvo un año mientras estudiaba Economía en la UDC. 

Tras cuatro temporadas en Segunda División, dio el salto definitivo a Primera en el año 2020 después de ser nombrado mejor asistente de la categoría de plata. En 2023 fue internacional por primera vez y en los últimos años ha oficiado encuentros tanto de selecciones como de competiciones de clubes de máximo nivel europeo.

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