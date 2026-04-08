Pablo Torreira no seguirá en el Sofán la próxima temporada

Pablo Torreira durante el Paiosaco-Sofán de esta temporada Raúl López

El Sofán ha anunciado este miércoles una noticia totalmente inesperada: su entrenador, Pablo Torreira, no continuará en el club la próxima temporada. "Hoxe é un deses días nos que temos que dar unha noticia que non nos gusta", escribe el club en su comunicado.

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Según el propio Sofán, se trata de una decisión personal del técnico que habría trasladado a la directiva este martes. El club achaca la salida a que Torreira tiene el deseo de "descansar do fútbol durante un tempo". "Dende a SD Sofán queremos agradecerlle todo o seu traballo durante estes catro anos. Profesional, traballador, implicado, responsable, amigo e, sobre todo, unha gran persoa", escriben.

Pablo Torreira tomó las riendas del banquillo del Sofán en 2022, a donde llegó procedente del Baio. En estas cuatro temporadas consiguió ganar la primera Copa da Costa de la historia del club, lo que provocó que posteriormente llegaran a disputar la Supercopa Galicia en Balaídos. En la 2024-25 consiguió clasificar al Sofán para la fase de ascenso a Tercera, unos puestos de los que les alejan tan solo cuatro puntos este curso.

Al Sofán le quedan por delante seis jornadas de Preferente, más un posible playoff. En Copa da Costa quedaron eliminados de manera sorprendente en semifinales contra el Muxía esta misma semana, por lo que Torreira no se podrá despedir con un nuevo título, pero buscará hacerlo con el mejor sabor de boca posible en la competición liguera.

"Pablo, esta é a túa casa, e seguirá sendo sempre. Só nos queda gozar de ti como adestrador ata final de tempada, que agardamos que aínda nos dea moitas alegrías", finaliza el comunicado.