El Victoria afronta el sprint final por la permanencia

Los jugadores del Victoria celebran el gol de Cayetano contra el Lalín Germán Barreiros

Apenas seis jornadas restan para que termine la temporada regular de Preferente. Seis partidos en los que el Victoria se jugará estar presente la próxima temporada en la categoría. En estos momentos y tras 28 partidos, las cebras ocupan el puesto número 13 con 32 puntos, tres por encima de los puestos de descenso a Primera que marca ahora mismo el Burela con 29.

Así son los dos equipos de Primera Futgal que sueñan con la final de la Copa Coruña Más información

A pesar de ello, el entrenador del equipo, Miguel Taibo, afirma que “la situación del equipo la habríamos firmado antes de empezar la temporada”. “Siendo realistas, la situación del equipo no es la mejor. Llevamos una racha de resultados y de lesiones bastante mala, pero seguimos dependiendo de nosotros, que es lo importante”, asegura por su parte Miguel Mandayo, uno de los capitanes del equipo.

El Victoria empezó la temporada siendo una de las sensaciones de la Preferente Norte. En las primeras ocho jornadas se colocó cuarto con quince puntos en su casillero y tan solo una derrota. Pero el dato más sorprendente era el de los goles recibidos en su contra: tan solo tres. Desde entonces, una plaga de lesiones ha asolado al equipo y en más de una ocasión apenas han conseguido reunir a once jugadores para entrenar. Desde esa fecha, a finales del mes de octubre, el Victoria ocuparía puestos de descenso con 17 puntos en 20 partidos disputados. La cifra de goles encajados ha aumentado considerablemente, yéndose hasta los 35 en este último tramo.

Las claves del muro de la Victoria: tres goles en ocho partidos Más información

“Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. El equipo trabaja, el equipo es voluntarioso, pero está claro que el acierto en las áreas ha bajado. Trabajamos para cambiarlo y volver a nuestro ADN”, explica Taibo. “Lesiones, expulsiones... Tuvimos que reconvertir a varios jugadores en centrales, ayudarnos del Juvenil y adaptarnos muy rápido. Considero que el equipo hizo un trabajo excelente, pero sufrimos más de lo normal, sobre todo a balón parado”, añade Mandayo.

El calendario que le resta al Victoria de aquí a final de temporada no es el más amable precisamente. En las seis jornadas que restan se medirá a tres equipos que pelean por jugar playoff de ascenso como son Sofán, Órdenes y San Tirso, además de a otros tres de ‘su liga’ como Ribeira, Sigüeiro y Dumbría. A pesar de no estar en su mejor momento y de la aparente dificultad del calendario, el vestuario confía en conseguir la permanencia: “Dependemos de nosotros mismos y, mientras sea así, no daremos un balón por perdido El equipo compite siempre”, afirma Taibo. “Nos costó mucho ascender el año pasado. Hay equipo de sobra para mantener la categoría y nadie duda de que lo vamos a conseguir”, añade por su parte Mandayo.

Miguel e Iván Mandayo, toda una vida en el Victoria Más información

Para lograr el objetivo de volver a jugar en Preferente la próxima temporada, jugador y técnico tienen claro por dónde pasan las claves. “Las claves para mantenerse están en seguir trabajando como hasta ahora, salir a por todos los partidos como si fueran una final y estar tranquilos. Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, somos un equipo joven que está haciendo un trabajo increíble y el grupo se merece quedarse en la categoría”, asegura el capitán.

“Las claves pasan por ser más contundentes, por ser mucho más agresivos y, sobre todo, por que los que estén sumen en el papel que les toque. Ya que todos los jugadores han tenido oportunidades durante la temporada y eso nadie lo puede debatir”, explica por su parte el preparador.

A las cebras les quedan seis finales por la permanencia pero, como bien recuerdan sus dos representantes, dependen de sí mismos para ser equipo de Preferente en la temporada 2026-27. Su primer rival será el Sofán, al que se miden este fin de semana en O Carral.