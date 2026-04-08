Atlético San Pedro, un viaje vertiginoso hasta Riazor

La plantilla del Atlético San Pedro celebra con varios aficionados el pase a la final de la Copa de A Coruña CEDIDA

La final de la Copa de A Coruña femenina está servida. Desde que se celebró la primera edición, no ha faltado nunca a la última ronda el Victoria B, campeón en 2024 y 2025; mientras que para el Atlético San Pedro esta será su primera presencia. El equipo de Oleiros está solo en el cuarto año de su historia y empieza a escribir páginas brillantes: ya tiene garantizado un partido en Riazor y está en la pelea por ascender a categoría nacional.

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Virginia del Río, entrenadora del Atlético San Pedro, valora la clasificación de su equipo para la final: “Teníamos una ‘espinita’ clavada del año pasado tras quedarnos a las puertas de Riazor en semifinales, así que uno de los objetivos para el staff y las jugadoras que continuaron en el equipo, desde el inicio de temporada era “poder llegar a Riazor”. Por tanto, es una sensación gratificante a la vez que ilusionante; para nosotras es muy especial. Y creo que la gente del club merece también estar ahí con nosotras. Nadie podía imaginar esto cuando iniciamos el proyecto, pero tampoco nadie ha dudado en sumar y remar a favor”.

Pese a que en el encuentro de Liga vencieron por 3-1, la preparadora sabe que el Victoria será un rival muy complicado. “Son un equipo fuerte. Tienen una estructura más amplia que la nuestra, lo que les permite mover jugadoras entre equipos y echar el resto para ganar la final. Por ello se hace complicado hablar de aquel partido, porque ahora pueden reforzarse con gente que está en dinámica del A, pero no por ello creo que vayan a ganar. Nosotras intentaremos jugar nuestras cartas y plantar cara”, enfatiza.

El Atlético San Pedro superó en octavos de final al Órdenes (0-5) y en cuartos al Bergantiños B (0-3). Ni siquiera tuvo que disputar las semifinales por la incomparecencia del Unión Campestre, que les acusó en un comunicado de negarse de forma continuada a cambiar la fecha del partido. Virginia prefiere no entrar en ello: “Creo que, sin quererlo nosotras, ya se ha hablado mucho al respecto y en lugar de prevalecer las conversaciones y las soluciones, decidieron llevar a cabo un juicio público. Como club sabemos cómo actuamos, y eso es suficiente para estar tranquilos”.

Eso sí, al hablar de las opciones de ascenso en Liga, reconoce que este detalle tuvo influencia. “Uno de los motivos de no cambiar el partido de Copa es que estamos peleando por ascender. Atrasar el partido y juntarlo con los de Liga no nos beneficiaba. Hemos pasado por una mala racha de lesiones y no queremos más sustos ahora que hemos conseguido levantar cabeza”, argumenta la entrenadora, que aboga por pelear hasta el final.

En este momento ocupan la cuarta posición con 49 puntos, a tres de un Antas que marca la línea con el playoff. Sea como sea, no deben bajar los brazos en las siete últimas jornadas, pues todavía está en el aire si el Victoria B, actual líder, logrará el ascenso. Esto depende de un primer equipo que a su vez está pendiente de As Celtas.

“Quedan partidos complicados, pero intentaremos sumar todo lo posible. No es ni mucho menos un objetivo de club, pero no voy a mentir que a nivel personal me gustaría lograrlo. Sería muy reconfortante después de todo el trabajo realizado por todos en los cuatro años que llevo aquí y que tiene de historia el femenino de fútbol once. A veces no lo ponemos en valor, pero con una historia tan corta es un orgullo estar donde estamos”, subraya.

Pese a que no han pensado qué pasaría en caso de lograrlo, tiene varias cosas claras. “A todo el mundo le haría ilusión y el club tendría que dar un salto más. Sería ilusionante ver a Ignacio, nuestro presidente, acompañando al equipo en Tercera, como hace cada domingo”, reconoce Del Río.

Las goleadoras

En la presente edición de la Copa de A Coruña marcaron para el Atlético San Pedro cinco jugadores distintas. Aroa Naya, Eva Cambre y María Mouriz lograron un gol, por los dos de Rocío Fernández y tres de Joana Montouto.

Esta última lleva también 17 tantos en Liga y es la referencia del equipo por motivos obvios. En su día llegó a levantar la Copa de la Reina con el Espanyol y ahora disfruta del fútbol regional sin perder por ello la ilusión.

Otras goleadoras del equipo son Miranda Suárez, con doce goles en Liga, y Alba Martínez, autora de once tantos en la competición doméstica. Esta última pasó por la cantera del Deportivo y, en una entrevista en DXT Campeón, reconoció la ilusión que le haría jugar en Riazor: “Lo mismo que dije que no veo ahora el fútbol como competición, sí me haría mucha ilusión jugar en Riazor. Además, para un club como el nuestro y todo el trabajo de la directiva, supondría un punto a favor, así que sería un sueño”. Deseo cumplido. Estarán en el gran escenario.