Mauro Collazo: "Lo que hago en el campo es lo mínimo que le debo al Liceo"

Mauro Collazo posa con la camiseta del Liceo de Monelos CEDIDA

No se cansa de marcar goles Mauro Collazo (A Coruña, 2003), atacante del Liceo de Monelos, quien además aporta mucho más a un equipo que se ha asentado con éxito en Segunda Futgal. En sus respuestas se atisba humildad, agradecimiento con el club, autoexigencia y un toque de picante a la hora de destacar al mejor jugador de la Liga.

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¿Qué balance colectivo e individual hace de esta temporada?

En lo colectivo, nos ha servido como año de adaptación a una nueva categoría. Aunque tuviésemos cerca el playoff en un tramo de la temporada, el mal arranque y unos pinchazos en partidos clave nos castigaron. Yo, en general, me encontré bastante cómodo con el ritmo de competición y con el juego, aunque siempre hay subidas y bajadas, como es lógico.

¿Cuál es el objetivo para las seis jornadas restantes?

Queremos disfrutar lo máximo posible y ganar todo lo que podamos. La idea es competir hasta el final para acabar bien el año de cara a la siguiente temporada.

¿La mayor dificultad ha estado en defensa con esos 62 tantos concedidos?

Bajo mi punto de vista, sí, encajamos muchos goles. Con esto no quiero decir que tengamos una mala defensa, pero como equipo tenemos que ser mucho más sólidos y solventes atrás. También debemos mejorar la salida de balón para poder llegar a los puestos altos de la tabla.

El ataque es la otra cara de la moneda, llevan más goles que el líder. ¿Tiene que ver con el estilo de juego que siguen?

Totalmente. Somos un equipo vertical y nos gusta hacer daño en área rival a través de la velocidad y el desborde. Los centrocampistas también nos ayudan mucho por el buen pie que tienen y por su llegada desde segunda línea.

“No creo que los goles sean mi mayor virtud”

Su acierto ha tenido bastante que ver. No ha sentido demasiado el cambio a Segunda, ¿no?

El cambio siempre se nota, sobre todo a nivel de intensidad y físico. Además, hay jugadores con un nivel mayor al año pasado, pero tanto el equipo como yo también lo tenemos y estamos preparados para este ritmo de competición.

¿Para qué categoría cree que tiene nivel?

Es una pregunta que uno mismo no puede contestar. Solo sé que el nivel de este año se puede mejorar y con ello ayudar al equipo a seguir creciendo y alcanzar objetivos más ambiciosos.

¿Se plantea cambiar o está muy arraigado al Liceo de Monelos?

En el Liceo estoy más que a gusto, rodeado de amigos y muy buena gente. Desde que llegué siempre me facilitaron las cosas y me hicieron sentir muy cómodo, por lo que lo que hago en el campo es lo mínimo que les debo. Aunque siempre puedan llegar ofertas, estoy muy contento en el club, ya que nos tratan como en pocos sitios lo hacen.

Son más de 100 goles para el club entre juveniles y sénior. ¿Qué le dicen estas cifras?

Aunque solo sean números, quiero pensar que estoy haciendo las cosas bien. Obviamente, también es mérito de mis compañeros, que hacen mucho más fácil marcar.

“Alejandro Vidal tiene una forma de ver el fútbol que pocos tienen; solo le falta correr”

¿En qué clubes de cantera jugó antes de llegar al Liceo?

A excepción de un año de biberones que jugué en el San Cristóbal, desde prebenjamines hasta juveniles de segundo año estuve en el Atlético San Pedro, donde pasé grandes años y me llevé compañeros increíbles.

¿Por qué zona del campo se suele mover y cuáles cree que son sus virtudes?

Mi posición natural es extremo izquierdo, aunque también puedo jugar en la otra banda, en punta o incluso de mediapunta, ya que me muevo bien por cualquier parte de arriba. Mis virtudes diria que son la verticalidad y el juego rápido, el desborde y la asociación. Aunque siempre acabe con algún que otro gol, no creo que sean mi principal virtud.

¿Y algo que quieras mejorar?

Algo que tengo pendiente y me parece de lo más importante es la regularidad y no salir del partido cuando las cosas no salen como quieres. Aunque en líneas generales esté contento con mi temporada, pienso que en algunas jornadas pude aportar mucho más al equipo de lo que hice. Eso se debe a la exigencia que me pongo, pero con los años espero mejorarlo.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

No hace falta ir a gente de la Liga. En nuestro equipo tenemos gente de muchísimo nivel, pero si tuviese que destacar a uno, es Alejandro Vidal. Lo conozco desde que tenemos tres años y tiene un pie y una forma de ver el fútbol que pocos tienen, solo le falta correr en el campo.