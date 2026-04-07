Del frenesí a la hora de la verdad: esto les queda a Silva, Arteixo y Montañeros

Bili busca un tiro a portería durante el Silva - Lugo B JAVIER ALBORÉS

Se terminó el frenesí, pero queda lo más emocionante. Ese es el mejor resumen para un grupo gallego de Tercera RFEF que deja atrás su periodo de máxima actividad —seis partidos en apenas tres semanas— para adentrarse en las cinco últimas jornadas.

Es momento de tomarse un respiro y analizar lo que pueden dar de sí las tres luchas por objetivos: permanencia, zona de playoff y ascenso directo. Nada está definido y todo apunta a que la intriga se mantendrá hasta el final.

Permanencia

Calendario del Cambados (15º con 26 puntos): Villalbés (V), Noia (L), Arteixo (V), Arosa (L) y Montañeros (V).

Calendario del Silva (16º con 25 puntos): Alondras (V), Barbadás (L), Racing Villalbés (V), Noia (L) y Arteixo (V).

Así está la situación: Barbadás y Noia necesitan un milagro, mientras que el Viveiro se ha escapado de forma casi definitiva. Por tanto, Juventud Cambados y Silva parecen predestinados a mantener un mano a mano para evitar la antepenúltima posición. Saben que si caen ahí serán equipo de Preferente y que si son cuartos por la cola tendrán muchas papeletas para salvarse: si no desciende ningún equipo gallego desde Segunda RFEF, ya no habrá que mirar a la segunda bala, el playoff de ascenso de Tercera, donde un ascenso en promoción también significa la permanencia.

El Cambados tiene 26 puntos, uno más que el Silva, y además cuenta con el golaveraje particular a su favor tras el 1-2 de A Grela y el reciente 0-0 en el campo de Burgáns. Lo positivo para los coruñeses es que su calendario parece un poco más propicio.

Ambos disputarán dos partidos en casa y tres fuera, por lo que en ese aspecto no hay diferencias. Sumar a domicilio no será sencillo para ninguno de los dos, pues todo son choques ante equipos de la zona media-alta de la tabla, pero como local hay una rendija por la que se puede colar el Silva.

El Cambados tendrá un duelo a priori asequible ante el Noia, que ahora mismo está a siete puntos de la salvación, y otro frente al Arosa, candidato al ascenso directo. Por su parte, el Silva recibirá en A Grela a los dos últimos clasificados: el Barbadás y el propio Noia.

En lo que se refiere a la última jornada, los equipos coruñeses podrían ser jueces. El Cambados cierra en Elviña ante el Montañeros y el Silva tendrá derbi en Ponte dos Brozos ante el Atlético Arteixo.

Playoff

Calendario del Arteixo (3º con 48 puntos): Barco (L), Boiro (V), Cambados (L), Céltiga (V) y Silva (L).

Calendario del Montañeros (7º con 43 puntos): Estradense (L), Compostela (V), Barco (L), Boiro (V) y Cambados (L).

Así está la situación: Con más o menos opciones, son aún once los candidatos a ocupar un puesto de promoción. El Arteixo es quien mejor lo tiene, con cinco puntos de ventaja sobre el sexto; y el Alondras, a siete de quinto, quien está en peor posición, pero tal y como ha ido la Liga, sería un error dar nada por supuesto.

En el calendario del Arteixo aparecen tres rivales directos en la lucha por el playoff y dos duelos ante los equipos que pelean por eludir el descenso. Tras recibir este fin de semana a un Barco que es quinto y lleva diez triunfos, un empate y una derrota en sus últimos doce partidos, el resto de rivales podrán ser más o menos duros en función de si se van acercando o alejando a sus respectivos objetivos.

Uno de los que intentará apurar sus opciones de playoff es el Montañeros, que con sus tres últimas victorias tiene ya la permanencia de forma virtual y puede mirar hacia una promoción que ve a dos puntos. Su calendario no es fácil, pues debe enfrentarse al Compostela en el Verónica Boquete, pero tres duelos directos y un último en casa ante un equipo de la zona baja pueden darle opciones de soñar con recortar la distancia.

En lo que se refiere al resto de equipos que pelean por el playoff, un calendario más o menos amable puede marcar la diferencia. Curiosamente, uno de los más complicados es el del Barco, al que le falta medirse ante Arteixo, Arosa, Montañeros, Somozas y Estradense; mientras que el a priori más sencillo, por la situación clasificatoria de sus rivales es el del equipo que se encuentra más lejos, el Alondras: Silva, Gran Peña, Lugo B, Viveiro y Barbadás.

Otro de los factores a tener en cuenta es quién tiene más partidos en casa. Arteixo, Somozas, Villalbés, Montañeros, Estradense y Alondras disputarán tres partidos como locales. Por su parte, a Barco, Gran Peña, Boiro, Céltiga y Lugo B solo les quedan dos encuentros ante su público.

Ascenso directo

Calendario del Arosa (1º con 58 puntos): Compostela (L), Barco (V), Boiro (L), Cambados (V), Céltiga (L).

Calendario del Compostela (2º con 57 puntos): Arosa (V), Montañeros (L), Somozas (V), Estradense (L), Viveiro (V).

Así está la situación: Buena parte de la lucha por el ascenso directo quedará definida esta semana con el duelo estrella de la jornada que mantendrán en A Lomba el Arosa y el Compostela. El resultado de la primera vuelta fue de 1-0 para el equipo capitalino, pero ahora la ventaja clasificatoria es para los de Vilagarcía.

A partir de ahí, los dos siguientes duelos de ambos serán ante conjuntos que pelean por entrar en playoff. En el penúltimo, el Arosa se medirá a un equipo que lucha por no descender, el Cambados; mientras que el Compostela hará frente al Estradense, actual noveno clasificado.

Y para terminar, el Arosa tendrá un derbi ante el Céltiga en A Lomba y el Compos se medirá en Cantarrana a un Viveiro que es ahora mismo el equipo con más papeletas para no tener nada en juego.

Solo uno de los dos podrá conseguir el ascenso directo. El otro pasará a necesitar de tres eliminatorias para lograr plaza en Segunda RFEF. Primero una ante el quinto clasificado y, en caso de superarla, ante el vencedor de la serie entre el tercero y el cuarto. En caso de salir vencedor ahí también, la última ronda llegaría ante un Tercera de otra Comunidad.