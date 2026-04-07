Así son los dos equipos de Primera Futgal que sueñan con la final de la Copa Coruña

Los jugadores del Club do Mar celebran un gol en un partido de Liga RAÚL LÓPEZ

Ya solo quedan cuatro equipos vivos en la Copa de A Coruña. A dos de ellos, San Tirso y Paiosaco, era previsible verlos en esta ronda al ser de Preferente Futgal, la categoría más alta de entre la que salen los participantes de este histórico torneo. Ambos visitarán en semifinales a equipos con los que se contaba menos. No había que descartar a un Club do Mar que ocupa la zona alta de Primera Futgal, pero seguramente nadie esperaba ver a un paso de Riazor al Sporting Coruñés, club de la ciudad que hace muy poco disputaba la Tercera Futgal.

Sporting Coruñés, Club do Mar y Paiosaco pasan a semifinales de Copa Coruña Más información

Los de Monte Alto tienen la oportunidad de pisar la final de este torneo, algo que no lograron nunca en las 82 ediciones que se han disputado. Sería la mejor forma de coronar un trienio en el que han logrado dos ascensos y pelean ahora por lograr la permanencia en Primera Futgal. No empezaron bien la temporada, pero a falta de seis jornadas para el final tienen dos puntos de margen sobre los puestos de descenso.

En la semifinal que, salvo cambio de fecha y campo, se disputará el próximo miércoles 29 de abril en la Ciudad Deportiva de A Torre, tendrán enfrente al actual tercer clasificado del grupo 1 de Preferente, el San Tirso. Los de Abegondo cuentan con tres títulos (1981, 2019 y 2024), así como dos finales (1985 y 2012), por lo que son claros favoritos por nivel y experiencia, pero el Sporting jugará sus cartas.

Para llegar hasta aquí vencieron a Sporting Burgo (2-4), Ural Español (2-2, 4-3 en penaltis), Visantoña (0-2) y Almeiras (3-3, 3-4 en penaltis). Salta a la vista que su gran virtud radica en la capacidad para hacer goles, como confirma que son el octavo mejor ataque en Liga. Y buena parte de la culpa la tienen dos de sus atacantes, Jano Vázquez Naya y Mike García, que están cerca de alcanzar la decena de tantos y dan un salto de calidad al equipo cuando se encuentran cómodos en el partido.

En la otra eliminatoria, el estadio Municipal de A Laracha acogerá un derbi entre Club do Mar y Paiosaco. El equipo de Caión, subcampeón en 2016 y 2022, quiere un tercer intento de sumar su primer título y para ello deberá vencer a los verdes, tetracampeones (1973, 1984, 2017 y 2018) y tres veces finalistas (1970, 1980 y 1989).

El Club do Mar ocupa en estos momentos la tercera posición del grupo 2 de Primera Futgal. Todo está muy apretado, pero en caso de mantenerla disputará los playoffs de ascenso a Preferente. Y si es capaz de recortar los dos puntos de desventaja que tiene con Arzúa y Calo, podría incluso obtener billete directo.

Su camino hasta las semifinales de la Copa de A Coruña implicó victorias ante Unión Sportiva (0-10), Liceo de Monelos (3-6), Sporting Cambre (3-0) y Portazgo (0-2). Como jugadores más destacados de la temporada aparecen los delanteros Tiago Mendes y Totó, autores de 18 y 14 tantos, respectivamente.