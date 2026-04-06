La resaca de la jornada 29 en Tercera: “Intentaremos dar alguna alegría más”

Posi, entrenador del Arteixo, en un partido de este curso QUINTANA

Como es habitual, los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera RFEF valoran la actuación de sus equipos en la antesala de una semana más tranquila. El fin de semana volverán a la carga en la primera de las cinco últimas jornadas de competición.

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Posi (Atlético Arteixo): “Fue un partido complicado; tocó sufrir y trabajar mucho por momentos. Estamos muy orgullosos porque el esfuerzo del equipo fue brutal, veníamos con mucha carga de las últimas semanas y estábamos justos de gente”.

“El Compostela intentó acumular mucha gente por dentro para atacarnos por fuera con mucho centro lateral, pero a partir del minuto 20 ajustamos bien y conseguimos hacer ataques largos. En la segunda parte variamos ciertas cosas en los inicios de juego y nos resultó efectivo: metimos el gol y llegamos más. Ellos empezaron a hacer ataques mucho más rápido y precipitados que supimos defender bien”.

“Sabíamos que no sería fácil ganar en el Vero Boquete. Y que sí queríamos hacerlo íbamos a tener que mostrar mucha personalidad, creer en nuestra idea y saber sufrir mucho cuando tocara. Estamos tremendamente orgullosos del equipo”.

“Esta semana intentaremos recuperar gente y preparar el final de Liga de la mejor manera. La temporada está siendo de sobresaliente, pase lo que pase nada va a cambiar eso, pero intentaremos acabar de la mejor manera y seguir dando alguna alegría más”.

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Jairo Arias (Montañeros): “Encuentro muy completo de principio a fin. En los dos últimos habíamos hecho buenas primeras partes, pero no tan buenas las segundas, y esta vez tuvimos regularidad todo el partido. Conseguimos una victoria muy importante y justa por el juego y las ocasiones generadas”.

“Este lunes les hemos querido dar descanso. El cuerpo y la mente lo agradecen después de una semana tan dura y se lo merecen. El miércoles empezaremos a preparar el partido del Estradense y lo haremos como siempre. No pensamos más allá del domingo, de competir y disfrutar”.

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Diego Armando (Silva): “Fue un partido muy igualado y con pocas situaciones claras de gol. Es común que este tipo de duelos se resuelvan a balón parado y cayó de su lado en una acción muy similar a la del otro día ante el Barco”.

“Tenemos que mirar hacia delante, corregir esos detalles que cuestan puntos y, ante los pocos efectivos con los que estamos, tratar de poner a los jugadores en el mejor nivel físico posible para preparar la siguiente final. Llevamos muchas jornadas en descenso y duele, pero no nos quema y confío en esta plantilla”.