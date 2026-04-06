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O Noso Fútbol | Copa de A Coruña

El Atlético San Pedro, finalista por incomparecencia del Campestre

Las de Primera Galega no tuvieron que disputar su partido y cogen cita para Riazor, donde se enfrentarán al Victoria B

Santi Mendoza
Santi Mendoza
06/04/2026 05:00
La plantilla del Atlético San Pedro, en Montrove
La plantilla del Atlético San Pedro, en Montrove
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Victoria B y Atlético San Pedro lograron en la tarde de ayer la clasificación para la final de la Copa de A Coruña femenina. La gran noticia estuvo en que solo hubo una semifinal, pues finalmente el Campestre no disputó la suya.

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Victoria B - Sporting Cambre (7-1): Pese a ser también de Primera Galega y estar en los puestos intermedios de la clasificación, el Cambre no tuvo opción ante un Victoria B que en Liga es líder. El conjunto coruñés saltó muy concentrado y al descanso ya vencía con un doblete de Aroa y un gol de Ana Pereira. Después del entretiempo recortó distancias el conjunto visitante por medio de Lucía Conde, pero el Victoria no dio opción a la sorpresa y marcó cuatro goles más: Nuria Seijo, Sofía, Alma y Sara Barros.

Unión Campestre - Atlético San Pedro (0-3, por incomparecencia): Y si las ‘cebras’ empiezan a ser clásicas en la final de Riazor, el otro equipo que peleará por el título es un ‘novato’. Será la primera vez para un Atlético San Pedro que avanzó a la última ronda sin necesidad de jugar su partido en Montrove. 

El Unión Campestre denunció el pasado viernes lo que a su juicio había sido una negativa continuada del rival para cambiar la fecha del partido y anunció que rompía relaciones con el Atlético San Pedro. Quedaba por ver si era capaz de juntar a las jugadoras necesarias para la disputa del partido, pero finalmente no fue así. 

La colegiada del encuentro, Mayra Camila Araujo decretó la derrota por incomparecencia de un Campestre que solo presentó a cinco futbolistas, dos menos de las necesarias para que un partido pueda dar comienzo. 

El San Pedro, que se presentó en Montrove con una convocatoria de 18 jugadoras, alcanza la final tras vencer en las rondas anteriores al Órdenes (0-5) y al Bergan B (0-3). 

El partido por el título no tiene aún fecha definida, pero lo que sí parece es que puede ser igualada. En el duelo de Liga de la primera vuelta el Atlético San Pedro fue quien de ganar al Victoria B (3-1). Dentro de siete días se volverán a enfrentar en A Coruña a modo de aperitivo de la final de Copa.

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