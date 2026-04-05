Tercera victoria seguida para un Montañeros que mira hacia arriba (1-2)

Carreira trata de robar un balón ante el Somozas Jorge Meis

Tercera victoria consecutiva para el Montañeros, que asaltó el Manuel Candocia (1-2) ante un mermado Somozas. Pape adelantó a los coruñeses, pero Ivi Guerrero hizo el empate a uno antes del descanso. En la segunda mitad, los verdiblancos acusaron el cansancio y Balsa hizo el 1-2 definitivo.

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En vista de su escasez de efectivos, el Somozas intentó tener el control del partido... pero sin que el ritmo del juego fuese demasiado elevado. Mientras, enfrente, el Atlético Coruña Montañeros no renunciaba a circular la pelota cuando la tenía y así se adelantó después de que Pape rescatase una pelota suelta para plantarse ante la portería local y marcar por lo bajo ante el portero Iago Domínguez.

Este golpe, sin embargo, no hundió al cuadro verdiblanco, que a los pocos minutos aprovechó una conexión entre Juan Cambón e Iñaki Leonardo para que Ivi Guerrero remachase en el segundo palo. El tanto del empate, de hecho, dio paso a los mejores minutos de la escuadra local en la primera parte, que llegó con bastante claridad a la portería visitante, pero sin ocasiones demasiado claras.

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Empezó el cuadro visitante la segunda parte asustando, con un lanzamiento al palo, y su posterior rechace fuera. Pero en realidad el partido seguía destilando igualdad –en este tramo las ocasiones solo llegaron a balón parado– a la espera de que el paso de los minutos y el cansancio fuesen decantando la balanza hacia uno u otro lado.

Como era de esperar, fue al cuadro local al que más le pesaron las piernas –de hecho, Juan Cambón y Manu Mariña se tuvieron que retirar tocados–. Y el equipo visitante lo aprovechó para marcar el tanto que le dio la victoria por medio de José Balsa. El Somozas intentó empatar... pero no tuvo fuerzas.

Tres puntos que aúpan al Montañeros hasta la séptima plaza con 43 en su casillero. Los pinchazos de Villalbés, Gran Peña, Estradense y Boiro permitieron esta escalada de los coruñeses, que se colocan a tan solo dos puntos del Barco, que ocupa la última plaza que da derecho a jugar el playoff de ascenso.