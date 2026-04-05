Sporting Coruñés, Club do Mar y Paiosaco pasan a semifinales de Copa Coruña
Los dos equipos laracheses se medirán entre sí por un puesto en la gran final de Riazor
Más allá del duelo entre equipos de Preferente, los cuartos de final de la Copa de A Coruña dejaron este domingo otros tres duelos.
Almeiras-Sp. Coruñés (3-3)
Fue el partido loco del día. Los visitantes tomaron ventaja en hasta tres ocasiones con el doblete de Mike y un gol de Diego Folgueira, pero el Almeiras, de Segunda, vendió cara su derrota e igualó por medio de Osorio, Esteban y Erick. Todo se resolvió en la tanda de penaltis, donde los de A Torre vencieron por 3-4.
Portazgo-Club do Mar (0-2)
También se impuso el equipo de Primera al de Segunda en esta eliminatoria, resuelta con los tantos de Tiago y Mario.
Orillamar-Paiosaco (0-1)
Los de Caión recibirán en 'semis' al Paiosaco, que hizo valer su condición de Preferente y venció al Orilla con gol de Dani Carnota.