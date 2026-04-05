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O Noso Fútbol | Copa de A Coruña

Sporting Coruñés, Club do Mar y Paiosaco pasan a semifinales de Copa Coruña

Los dos equipos laracheses se medirán entre sí por un puesto en la gran final de Riazor

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/04/2026 23:02
El Sporting Coruñés celebra el pase a semifinales
El Sporting Coruñés celebra el pase a semifinales
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Más allá del duelo entre equipos de Preferente, los cuartos de final de la Copa de A Coruña dejaron este domingo otros tres duelos.

Casariego, extremo del San Tirso, en una acción del partido

El San Tirso gana el derbi al Betanzos y se sitúa a un paso de volver a Riazor (1-0)

Más información

Almeiras-Sp. Coruñés (3-3)

Fue el partido loco del día. Los visitantes tomaron ventaja en hasta tres ocasiones con el doblete de Mike y un gol de Diego Folgueira, pero el Almeiras, de Segunda, vendió cara su derrota e igualó por medio de Osorio, Esteban y Erick. Todo se resolvió en la tanda de penaltis, donde los de A Torre vencieron por 3-4.

Portazgo-Club do Mar (0-2)

También se impuso el equipo de Primera al de Segunda en esta eliminatoria, resuelta con los tantos de Tiago y Mario.

Orillamar-Paiosaco (0-1)

Los de Caión recibirán en 'semis' al Paiosaco, que hizo valer su condición de Preferente y venció al Orilla con gol de Dani Carnota.

Once del Paiosaco contra el Orillamar
Once del Paiosaco contra el Orillamar
UD Paiosaco
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