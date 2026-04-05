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O Noso Fútbol | Copa Coruña Femenina

Previa | Semifinales coperas con Riazor en el horizonte

Unión Campestre-Atlético San Pedro y Victoria B-Sporting Cambre son los cruces

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/04/2026 08:00
Una acción del partido de octavos de final entre Victoria B y Orzán B
Una acción del partido de octavos de final entre Victoria B y Orzán B
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A un paso de Riazor están los cuatro equipos que este domingo disputan las semifinales de la Copa de A Coruña femenina.

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Unión Campestre-Atlético San Pedro (17.00)

Entre toda la polémica generada por la petición del Unión Campestre por cambiar la fecha del partido, finalmente se disputará esta tarde en O Redondo. Las locales parten con la desventaja de ser de una categoría inferior, pero con el hambre de jugar en Riazor en el horizonte.

Victoria B-Sporting Cambre (17.30)

Las vigentes campeonas quieren continuar con paso firme hacia un nuevo título. Para ello deberán imponerse a un duro rival como es el Sporting Cambre, a quien les ha costado ganar en sus dos encuentros ligueros esta temporada. Un 4-2 en casa y 3-4 a domicilio son los últimos registros para el Victoria.

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