Previa | Los dos grandes favoritos de la Copa Coruña se miden por un puesto en semifinales

San Tirso-Betanzos de liga esta temporada Patricia G. Fraga

Sin jornada en Preferente ni Primera, pero con la competición que permite soñar a los equipos coruñeses con jugar una final en Riazor. Esta tarde se disputan los cuartos de final de la Copa de A Coruña con cuatro partidazos.

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Almeiras-Sporting Coruñés (17.00)

El Sporting Coruñés está ante su gran oportunidad de plantarse en las semifinales de Copa Coruña. Enfrente tendrá a un equipo de una categoría inferior como es el Almeiras, que milita en Segunda Futgal.

Portazgo-C. do Mar (17.00)

También quiere seguir soñando un poco más el Portazgo, que lo tendrá algo más complicado contra el Club do Mar de Caión (Primera Futgal).

San Tirso-Betanzos (18.30)

El partido de la jornada es el que enfrenta a dos de los grandes favoritos para el título como son San Tirso y Betanzos, que se medirán en O Monte a las 18.30 horas. El duelo no se puede presentar más igualado, ya que ambos equipos llegan empatados a puntos en la Preferente Norte. En liga ya han disputado los dos encuentros entre sí, con victoria por 2-0 del San Tirso en O Monte y por 1-0 del Betanzos en el García Irmáns. Partidazo el que se antoja.

Orillamar-Paiosaco (19.00)

Los cuartos de final los cerrarán Orillamar y Paiosaco a partir de las 19.00 horas en el campo número dos de A Torre. Los coruñeses buscarán dar la campanada contra otro de los favoritos como es el Paiosaco que entrena Iván Sánchez.