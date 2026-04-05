Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Previa | El Montañeros se mide a un Somozas en cuadro

Los coruñeses quieren seguir acechando los puestos de playoff de ascenso

Raúl Ameneiro
05/04/2026 09:30
Una acción de Achore contra el Somozas
Patricia G. Fraga
Tras sus dos últimas victorias, el Montañeros ha dejado de mirar hacia el descenso y se permite seguir soñando con un playoff que significaría el premio a una gran temporada de regreso a Tercera.

El equipo de Jairo Arias, que sigue sin poder contar con Sito Pais ni Pedro Barbolla, visita (17.00 horas) a un Somozas que cuenta con una lista eterna de bajas y prácticamente un único once alineable para el partido de hoy: Stili ha perdido a Kike, Joel, Asier, Aldán, Xuco, Berretta, Huguito y Moi.

Jairo valora el encuentro de la siguiente manera: "Partido muy difícil, ya que como siempre digo, en esta categoría todo está muy igualado. Cada partido incluso cada fase del partido será diferente y tenemos que saber competirla como el juego nos demande".

Posibles onces

Somozas: Iago - Ivi, Mariño, Dopico, Cabarcos - Bellas, Sanmartín, Varela - Leonardo, Cambón, Fanego

Montañeros: Marcos - Achore, Longueira, Iago, Óscar - Carreira, Balsa - Delgado, Dani, Cano - Juan De Dora

