El Silva se queda sin gasolina contra el Lugo B (0-1)

Bili trata de escaparse de Serrano y García Javier Alborés

No le aguantó la gasolina al Silva en una dura semana de tres partidos. Los coruñeses acusaron el cansancio acumulado y el gran número de bajas y terminaron cayendo contra el Lugo B por 0-1 en A Grela. Fue un encuentro con opciones para ambos equipos, pero un cabezazo de Izan Serrano en los minutos finales decantó la balanza hacia el filial rojiblanco y deja al Silva pendiente del duelo entre Cambados y Barbadás para saber si sigue fuera de los puestos de descenso.

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Los primeros minutos fueron de imprecisiones por parte de ambos equipos en A Grela. El Silva se acercó a la portería defendida con Candal, pero sin una gran sensación peligro. Algo que sí tuvo a los 12 minutos el Lugo B con una buena acción en la que Fofana cedió hacia la llegada en segunda línea de Antón, pero su disparo raso se marchó rozando el poste.

El equipo rojiblanco estaba generando dificultades al Silva, sobre todo, a través de la velocidad de sus hombres de ataque, como Fofana y Noah. Por su parte, los coruñeses no estaban siendo capaces de hilar jugadas combinadas que les acercasen a la meta rival. Eso cambió con una buena acción de Bili, que se vio con tiempo y espacio en la banda derecha para poner un gran centro al área que Máquez remató ligeramente desviado.

A partir de ese acercamiento, el Silva se asentó sobre el césped e intentó generar ocasiones a través de centros laterales, aunque la siguiente medianamente clara para los locales llegó con una internada de Bili, quien terminó chutando desviado. El Lugo buscó el dominio a través de la posesión de balón, pero sobre el césped de A Grela siguieron primando las imprecisiones hasta llegar al descanso con el 0-0 inicial.

Ocasiones para ambos

Salió de vestuarios el Lugo B dispuesto a embotellar al Silva a base de posesión. Los coruñeses se sintieron cómodos en esa situación y de primeras buscaron salir con rápidas contras con las que llegaron sus dos primeros acercamientos. Parafita lo intentó con un remate acrobático a centro de Rodri Alonso y poco después un nuevo balón lateral, en este caso de Álvaro Rey, se estrelló en el larguero de Candal.

Sin embargo, la primera clara fue para el filial lucense. Noah se deshizo de su marcador dentro del área con una gran finta de cadera, pero disparó centrado. En el propio rechace fue Fofana quien golpeó, obligando a intervenir de nuevo a Minibugy para desviar a saque de esquina el esférico. La siguiente clara fue para el Silva en un saque de banda. En el rechace remató Rodri Alonso, pero se encontró con un defensa rojiblanco, acción por la que se reclamó penalti por mano.

El partido se animó y la tuvo de nuevo el Lugo B, esta vez en las botas de un Izan Serrano que no fue capaz de rematar dentro del área pequeña pese a encontrarse totalmente solo. El Silva siguió buscando las contras y así fue como llegó otra ocasión clara para ellos. Parafita se plantó dentro del área y definió con pierna derecha, aunque lejos de la portería rival.

Ninguno de los equipos renunciaba a la victoria y el partido podía caer de cualquiera de los dos lados. En contra del Silva jugaba el fondo de armario, muy limitado en el banquillo de Diego Armando y sin jugadores ofensivos. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y el Lugo B consiguió finalmente adelantarse a balón parado con un gran cabezazo de Izan.

Poco más de cinco minutos y el descuento tenía por delante el Silva si quería rascar, al menos, un punto. Con los coruñeses ya volcados, el Lugo buscó de nuevo la velocidad y a punto estuvo de encontrar su segundo gol en una acción individual de Blas que despejó Minibugy a córner. El Silva lo intentó hasta el final, pero la gasolina de una semana con tres partidos y muchas bajas no dio para más.

Con esta derrota, el Silva se mantiene temporalmente fuera de los puestos de descenso con 25 puntos, aunque deberá esperar al resultado del duelo de esta tarde entre Cambados y Barbadás para saber si sigue fuera de la zona roja o cae de nuevo.

Silva 0-1 Lugo B

Silva: Minibugy; Bili, Moure, Seydi; Álvaro Rey, Máquez, Carletto, Montero, Parafita; Joao Paulo (Coba, m.68), Rodri Alonso.

Lugo B: Candal; Díaz (Marcos, m.84), Buide, Balcedo, Serrano, Deán; García, Pascu (Blas, m.68), Núñez (Delgado, m.84); Noah, Fofana.

Gol: 0-1, m.83: Izan.

Árbitro: Fernández Otero (Ourense). Amonestó a Carletto, Moure, Rodri Alonso, del Silva; a Buide, Fofana, del Lugo B.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 29 de Tercera Federación disputado en A Grela (A Coruña) ante 250 espectadores.