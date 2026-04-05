El San Tirso gana el derbi al Betanzos y se sitúa a un paso de volver a Riazor (1-0)

Casariego, extremo del San Tirso, en una acción del partido CARLOTA BLANCO

Dos años después, el San Tirso quiere volver a Riazor. Y tras vencer esta tarde al Betanzos (1-0), está a solo un paso de hacerlo en la Copa de A Coruña. Fue una eliminatoria de cuartos de final que resolvió en el tramo final una genialidad de Denis. Ahora, el último escollo para su enésimo partido grande en los últimos tiempos es el Sporting Coruñés, de Primera Futgal, a quien se medirán el día 29 de abril presumiblemente en la Ciudad Deportiva de A Torre.

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Los 50 puntos con los que cuenta cada uno de ellos en Preferente, así como el reparto de victorias ligueras, presumían una eliminatoria de lo más igualada. Y así lo fue en una primera mitad con la intensidad y disputas propias de todo derbi, pero sin demasiadas ocasiones.

Las primeras aproximaciones tuvieron como protagonistas al dorsal número 8 de cada equipo: un tiro desviado de Couce por parte visitante y un centro peligroso de Pájaro al que no pudo llegar ningún futbolista local. Demasiado poco para poner en aprietos a los porteros.

Los dos se mostraban muy ordenados tácticamente y eran plenamente conscientes de que no podían regalar nada al rival. Estructuras muy sólidas ante las que se revelaron el local Rellán, que intentaba dar profundidad por banda izquierda; y sobre todo el visitante Couce cuando tenía el balón en su poder.

En uno de esos buenos contactos fue capaz de generarse un hueco con el regate y sacar un magnífico centro al área que despejó providencial Gamallo. Minutos después respondió de nuevo Pájaro con un disparo lejano que se marchó desviado.

Comenzó la segunda mitad sin cambios, pero rápidamente tiró Claudio Corbillón del banquillo para tratar de darle un impulso en ataque a su equipo. Pablo Gilsanz y el amonestado Marcos Rodríguez dejaron su lugar a Ángel y Leira. Este último se estrenó con una falta desde la frontal que llevaba buena dirección, pero tocó en la barrera.

El Betanzos tenía más gente en el banquillo y, ante un encuentro que seguía atascado, su técnico optó por modificar el estilo del delantero centro: de la corpulencia y estatura de Álex del Río al escurridizo Raúl Pita.

Al palo

Pero paradójicamente, en la mejor del partido hasta ese momento, el joven delantero remató con la cabeza. Lo hizo tras una gran acción por banda izquierda de Ángel, que dejó solo con su centro a un Pita que metió la testa y estampó el balón contra la madera izquierda.

Reaccionó Fabio Rodríguez dando entrada en su primera ventana de cambios a Manu Prego y Rachó, dos hombres que refrescaban la zona ofensiva. Necesitaba algo más el San Tirso, que solo encontraba balones al área en los saques de banda largos de Segade, encargado de esa suerte ante la ausencia por lesión de Pablo Vigo.

Un gol de fútbol playa

Pero con un delantero como Denis, cualquier acción tiene potencial peligro. El partido parecía predestinado a la tanda de penaltis cuando un buen movimiento del lateral derecho Manu Prieto acabó con el de Caión recibiendo en el área. Aunque estaba muy marcado y de espaldas, encontró la manera de girarse con dos toques con el pie sin que cayera el balón. Tras ello sacó una volea que tomó dirección portería y superó por arriba a Jesús Jurado para poner el 1-0.

El Betanzos lo intentó en los últimos minutos y tuvo la suya en un balón desde banda derecha que rebañó Rachón cuando iba a rematar Piquero. Desde el banquillo visitante reclamaron con ahínco penalti, pero el colegiado hizo gesto de balón. Ya en el añadido, y esta vez en portería contraria, Rachón mandó la pelota al poste en una acción que estaba invalidada por falta. También fue él quien hizo el último despeje antes de que el árbitro señalara el final y pudieran festejar haber ganado el derbi. Estar a un paso de volver a pelear por un título.

San Tirso 1-0 Betanzos

San Tirso: Fedello; Manu Prieto, Lago, Gamallo, Rellán; Pájaro, Christian Rey; Casariego (Leandro, m.76), Segade, Carlos Díaz (Rachón, m.76); Denis.

Betanzos: Jesús Jurado; Javi Fernández, Laye, Marcos Rodríguez (Ángel, m.54), Martín Lago; Da Lama, Manu Barbeito; Piquero, Couce, Pablo Gilsanz (Leira, m.54); Del Río (Raúl Pita, m.65).

Gol: 1-0, m.79: Denis.

Árbitro: Carro Añón (A Coruña). Amonestó a Segade (m.20), Manu Prieto (m.53), Denis (m.89) y Pájaro (m.90+4), del San Tirso; y a Marcos Rodríguez (m.10), Da Lama (m.39), Leira (m.90+1) y Laye (m.90+4), del Betanzos.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa de A Coruña disputado en O Monte ante unos 300 espectadores.