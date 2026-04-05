El Bergantiños remonta ante el Valladolid Promesas en una segunda parte de locura (3-4)

Fito marca el penalti de la victoria para el Bergantiños Valladolid

El Bergantiños pasó de amagar con arrojar la toalla a llevarse los tres puntos (3-4) de los Anexos en un final trepidante. Levantó una desventaja de dos goles, que incluso pudo ser mayor, ya que el Valladolid Promesas manejaba a sus anchas un partido completamente loco y en el que casi siempre marcó el equipo que menos parecía merecerlo. La victoria aleja a los pupilos de Simón Lamas del precipicio y les anima a seguir pujando por una fase de ascenso que no es inalcanzable.

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El conjunto carballés no se vio por delante en el marcador hasta el minuto 95, cuando un penalti anotado por Fito, convertido en el máximo goleador del equipo tras la salida de Marru, decidió el encuentro, aunque mereció la ventaja mucho antes. Mostró una gran superioridad, sin premio, en el primer tiempo ante un filial blanquivioleta que tuvo encarrilado el triunfo sin apenas generar peligro.

Desde el principio, el conjunto de Simón Lamas quiso llevar el manejo del choque pese a su condición de visitante. Sabía que si le dejaba la iniciativa a un rival como el Promesas, por mucho que la situación en la tabla indique que el conjunto pucelano está en la zona de descenso, podía ser un partido muy largo. Con criterio y con rapidez en el juego, la primera oportunidad se originó en una acción que, más bien, elaboró el rival a través de malos despejes, pero que acabó con un duro disparo de Darío que repelió Álvaro.

Le dio tiempo al Bergantiños a disparar otras dos veces a las manos del meta local en un tramo inicial en el que no hubo color. Su rival no despertaba, pero amaneció de la mejor forma posible. Con un gol, un golazo más bien. Rulo encontró un pase magistral a la espalda de la defensa y Carvajal fusiló a Santi Canedo en la primera vez que el Promesas se plantaba dentro del área.

No se desarmó pese a la desventaja el equipo rojillo, consciente de que si seguía sometiendo a los locales iba a encontrar pronto el empate. Además, el cuadro pucelano se hundió, aunque la fortuna le favoreció en dos acciones de ataque rechazadas por un central directamente a su guardameta.

La igualada llegó con un toque de calidad. Asier controló una gran diagonal y le puso la pelota a Darío Germil para que rematara a placer. Con el empate en el marcador siguió apretando el Bergan, comandado por un gran Koke, que le puso a Asier el segundo gol en bandeja, sin que lo pudiera convertir.

En el fútbol no se puede perdonar. Y así lo entendió Riki en la segunda vez que su equipo se plantó cerca de los dominios del Santi Canedo. Conectó un zapatazo en carrera desde fuera del área que sorprendió al meta del cuadro rojillo poco antes de llegar al descanso. Otra ventaja para los locales sin casi haberla buscado. Incluso a Darío le dio tiempo antes del intermedio a perdonar otra ocasión en un mano a mano con Álvaro.

Partido loco

Podría considerarse un espejismo el resultado por lo visto en la primera parte, pero no con el inicio de la segunda. El choque dio un giro de 180 grados. El Valladolid Promesas, impulsado por la motivación y la urgencia clasificatoria, arrinconó a los pupilos de Lamas en el primer cuarto de hora. Todo lo contrario que en el primer acto, pese a tener ventaja. El Bergantiños parecía noqueado, como si el no irse con ventaja al entreacto pese a los merecimientos le hubiera hecho bajar los brazos. En esa vorágine, recibió el 3-1. Cuerpeó Carvajal con Sola, al límite de la falta. Se plantó solo ante Santi Canedo y decidió regalarle el gol a Brain. El ariete del conjunto blanquivioleta perdonó el 4-1 poco después gracias a que Nacho Pastor reculó a tiempo. Fito también había salvado un gol cantado poco antes.

El partido entró en un erial en el que ni unos sentenciaron ni los discípulos de Lamas se metían en la pomada. Álex Pérez, primer cambio, fue el único que se acercó a los dominios de Álvaro antes del minuto 70. Poco después, inició el camino de la remontada con un trallazo desde dentro del área que supuso el 3-2. Fue oxígeno para un Bergantiños que empezaba a dar el choque por perdido. Tampoco es que quemara las naves con el 3-2, pero con Iago Novo sobre el campo todo puede pasar. Su exhibición no acabó hasta el pitido final.

Tass empató en un córner. Completamente solo, cabeceó a la red para terminar de enloquecer el partido. Porque, tras el empate, los dos quisieron ganar, si bien el conjunto carballés sabía que el punto era un buen premio cuando ya lo tenía todo perdido.

Santi Canedo, que tuvo trabajo en el segundo acto, salvó un disparo de César Porras que se colaba, aunque se superó y obró el milagro, no se puede llamar de otra manera, al amansar un balón que era gol en un remate de Galde que sacó con el cuerpo. El balón le cayó en el área pequeña al propio central, que lo mandó al palo antes de que el cancerbero lo atraprara.

Después, el milagro se trasladó al área opuesta, cuando Tass fue derribado en un forcejeo que el colegiado entendió como suficiente para pitar penalti cuando se jugaba el tiempo adicional. Fito engañó a Álvaro desde el punto de penalti y desató la locura en un Bergantiños que salió victorioso de una montaña rusa.

Valladolid Promesas 3-4 Bergantiños

Valladolid Promesas: Álvaro; Flores (Cebri, min. 77), Aranda, Galde, Hugo San; Ivorra (Jesús, min. 65), Rulo (Murcia, min. 88), Sergio Esteban (Iago Parente, min. 77), Riki (César Porras, min. 77); Carvajal y Brain.

Bergantiños: Santi Canedo; Asier, Fito, Nacho Pastor, Sola (Keko, min. 67); Diego (Romano, min. 67), Tass, Koke (Álex Lorenzo, min. 86); Iago Novo, Pedro Ramos (Álex Pérez, min. 60) y Darío.

Árbitro: Carbajales Gómez (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Murcia y a los visitantes Asier y Diego.

Goles: 1-0, m.20: Carvajal. 1-1, m.30: Darío. 2-1, m.42: Riki. 3-1, m.67: Brain. 3-2, m.73: Álex Pérez. 3-3, m.82: Tass. 3-4, m.95: Fito, de penalti.