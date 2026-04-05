El Arteixo asalta el fortín del Compostela y vuela hacia el playoff

Jota trata de robar un balón durante el partido ante el Compostela Nacho Castaño

El Atlético Arteixo llegaba al Verónica Boquete con la vitola de equipo más en forma del grupo gallego de Tercera RFEF. Siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos le habían permitido pasar de mirar hacia abajo a asaltar la tercera posición. Pero lo de esta mañana eleva aún más la ilusión de hacer algo grande.

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Los rojiblancos asaltaron el feudo del Compostela (0-2) y se convirtieron en el primer equipo capaz de derrotar a los santiagueses en su feudo esta temporada. Un golpe de autoridad con varias lecturas: consolida al conjunto de Posi en puestos de playoff y, a falta de cinco jornadas, deja al hasta ahora líder y gran favorito al ascenso en una posición comprometida en su pulso con el Arosa.

Una de las claves del partido fue que el Arteixo fue quien de resistir en una primera mitad donde el Compostela empujó en busca del gol y durante los primeros 20 minutos encontró camino por los pasillos interiores. Pese a partir con cinco atrás, el equipo de Secho salió con ganas de dominar y obligó a los rojiblancos a emplearse a fondo.

Los de Posi calmaron un poco el ataque rival, pero en el añadido enfrentaron la mejor ocasión en una larga acción de área que terminó con un mal remate en el segundo palo. Más allá de eso, también dieron un susto con un gran lanzamiento de falta de Agulló a la cruceta.

Tras el descanso el Arteixo solucionó algún problema que estaba teniendo en la salida de balón, una acción que fue clave para que pudiera adelantarse.

Lo cambia todo

Y es que al cuarto de hora de la segunda mitad, el Arteixo encontró desmarcado a su delantero Otero con un balón en largo. El delantero hizo un buen control, se plantó solo ante Cobo y no falló en la definición, marcando el que hasta ese momento era su séptimo gol de la temporada.

Tocaba aguantar un resultado que era oro, algo que lograron los de Ponte dos Brozos a base de solidez defensiva. Tuvieron que enfrentar muchos balones al área, pero más allá de un disparo de Unai a los 87 minutos, que se perdió por poco, el Compos fue presa de la precipitación.

En el añadido hubo un último córner para los santiagueses. Ya a la desesperada, Cobo subió a intentar rematar y en el contraataque Otero corrió sin oposición hacia la portería para poner el 0-2 definitivo.