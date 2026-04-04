Previa | El Silva busca mantener su buen momento contra el Lugo B a pesar de las bajas

Una acción de Bili contra el Céltiga Patricia G. Fraga

El Silva ha perdido en la última semana un punto de margen con el descenso, del que le separan dos en estos momentos. Sin embargo, viene de rascar un meritorio punto (que a punto estuvieron de ser tres) en el campo del Barco.

La jornada | El Betanzos gana un partido de 23 minutos y el Silva cosecha un punto ante el Barco Más información

Este domingo (12.30 horas) recibe en A Grela al Lugo B, pero Diego Armando no recupera a ninguno de sus lesionados: Lema, Mosquera, Ares, Rosas, Baldo, Carro e Iago serán baja. Por su parte, Dani Galán no podrá contar con Aday Alcalde, baja por sanción.

“La clave para nosotros pasará por ser el equipo reconocible de A Grela. Jugamos contra un equipo joven de gran calidad y energía. Nuestra permanencia pasa por dar nuestro mejor nivel en partidos como este”, analiza Diego Armando García. “La clave cuando vas a A Grela es clara: juego directo, segundos balones y balón parado”, afirma por su parte el preparador del filial lucense.

A pesar de las ausencias, el Silva intentará alargar su buen momento de forma para mantenerse una semana más alejado de los puestos de descenso a Preferente Futgal.

Posibles onces

Silva: Minibugy - Álvaro Rey, Bili, Moure, Seidy, Coba - Máquez, Carletto, Montero - Parafita, Rodri Alonso

Lugo B: Candal - Marcos, Díaz, Izan, Deán - Samu, Hugo García, Nico - Sergio, Ibe, Antón