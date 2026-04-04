Previa | El equipo de moda visita al líder

Jota pelea un balón con Jorge Valín en el partido de la primera vuelta Carlota Blanco

Ocho son los partidos que acumula ya sin conocer la derrota el Atlético Arteixo. 22 de 24 puntos posibles que les han llevado a escalar hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria y posicionarse como un más que firme candidato a terminar jugando el playoff de ascenso.

El Arteixo vuelve a tirar de los últimos minutos y consolida la tercera posición (1-0) Más información

Sin embargo, este domingo (12.00 horas) tienen una de las salidas más complicadas de la temporada, ya que visitan el Vero Boquete para medirse al líder, el Compostela. Además, este partido llega tras una dura jornada intersemanal en la que ambos equipos consiguieron ganar sus respectivos compromisos, el Arteixo contra el Noia (1-0) y el Compostela contra el Gran Peña (5-1).

Posi tendrá un problema en el centro de la zaga, donde ya cuenta con las bajas de Casas y Tomé, y donde serán dudas hasta ultimísima hora Agulló y García. “No vamos a arriesgarnos a perder a nadie para lo que queda por jugar este partido”, afirma el técnico del Arteixo, que tampoco podrá contar con Queijeiro, Casas, Melo ni Fer Gordo, pero podrá contar con Adri Otero, que estuvo tocado. Por su parte, el Compostela recupera a su gran goleador, un Jorge Maceira que podrá volver a ser utilizado por Secho tras cumplir sanción el jueves.

“Va a ser un partido muy complicado, contra el máximo favorito y en su casa. Aun encima, a los equipos que más les favorece esta carga de partidos tan seguidos es a ellos por la plantilla que tienen y las rotaciones que pueden hacer”, explica Posi. Aun así, el entrenador del Arteixo se muestra ambicioso y no renuncia, ni mucho menos, a la victoria: “Vamos a intentar sacar los tres puntos. Tenemos que robarles muy altos y que no llegue el balón a sus jugadores de arriba en situaciones cercanas de área. Después tenemos que tener personalidad, querer ser protagonistas con el balón, como siempre, y hacerles correr sin él”.

Posibles onces

Compostela: Álex Cobo - Valín, Diego, Crespo, Noya - Unai, Uzal - Armental, Parapar, Guisande - Jorge Maceira

Arteixo: Carlos - Iván, Aller, Asier, Berrocal - Naya, Fabio - Rubo, Jota, Íker - Adri Otero