Ernesto Ropa: “Con la ilusión del playoff cada vez viene más gente”

Ernesto Ropa recibe la felicitación de sus compañeros tras marcar un gol LUCÍA FERNÁNDEZ RAMÓN

Ernesto Ropa (A Coruña, 2001) llevaba tiempo sin disfrutar del fútbol, pero en el Atlético Castros se ha sentido como en casa desde el primer momento. Es del barrio y los que antes eran conocidos ahora son amigos con los que comparte un objetivo común, mantener o mejorar la quinta posición actual en el grupo coruñés de Segunda Futgal para pelear en el playoff por el ascenso.

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¿Cómo ve las opciones de playoff del equipo?

Tocamos fondo hace un mes y pico contra el Once Caballeros, y llevábamos una racha muy mala. Ahora empezamos a ganar, a creérnoslo más; nos están saliendo las cosas y estamos entrenando mejor. Los resultados ayudan a que todo fluya, hay buen rollo y estamos con muchísima confianza. Nos vemos con muchas posibilidades de entrar en el playoff y, de hecho, dependemos de nosotros mismos ahora mismo.

Hubo rachas negativas, una a principio de temporada y sobre todo esta última. ¿Qué han hecho para darle la vuelta?

Al final somos gente del barrio, todos nos conocemos y tenemos muy buen rollo. También hay gente con experiencia que nos anima a seguir y a no tirar la toalla. Equipo tenemos, con mucha calidad, y sabíamos que tarde o temprano íbamos a mejorar. Perder tantos partidos fue un punto de inflexión: sabíamos que peor no se podía hacer, nos apretamos entre nosotros y ahora lo estamos levantando. Hay mucha confianza y todo el mundo está dando su mejor versión. Creo que de aquí para arriba.

Se observa una gran mejoría en defensa en los últimos cuatro partidos, con solo un gol en contra.

También influyó cambiar el sistema. Ahora jugamos con un 5-3-2 y con tres centrales estamos mucho más seguros. Yo personalmente me encuentro mejor: antes jugaba de extremo o delantero y no estaba aportando goles ni tenía confianza. Ahora, de carrilero derecho, tengo más espacio para atacar, estoy con más confianza y ayudo más al equipo. Creo que este sistema nos está yendo muy bien. El entrenador fue clave al entenderlo y nosotros también por creer en ello y trabajar como él nos pide.

¿Siempre había actuado como atacante?

De pequeño jugué de delantero, pero luego casi siempre fui extremo y, alguna vez, lateral o carrilero.

En los resultados del Atlético Castros llama la atención un 5-6 contra el Sporting Ciudad. ¿Qué pasó ese día?

Creo que ese resultado no fue así, el árbitro estuvo un poco perdido y se apuntó mal. Fue más bien un 3-4 o 4-5, no recuerdo (risas). Estábamos en una fase en la que no estábamos seguros atrás y ambos tuvimos facilidades para hacer gol. Fue un partido muy abierto.

"Ahora que me encuentro mejor, sí siento que puedo marcar la diferencia"

Imagino que en su fichaje el año pasado influyó ser de Os Castros.

Sí, sobre todo eso. Tenía algunos conocidos y desde que llegué somos una familia. Me integraron genial y estoy supercontento. Considero amigos a todos los de la plantilla y creo que esa es la clave para sobreponernos a las malas rachas.

¿Suelen tener público del barrio?

Sí, bastante. Amigos, familias… y ahora, en este tramo final con la ilusión del playoff, cada vez viene más gente.

¿De qué otros clubes guarda sus mejores recuerdos?

En fútbol base, del Deportivo, donde estuve cinco o seis años. Soy del Dépor y fue un honor. Y también mi etapa en el Ourense CF, que fue mi primer club en categoría sénior. Era muy joven y me fui a vivir allí. Fue un gran aprendizaje: no jugué mucho, pero lo disfruté mucho. Había muchísimo nivel, gente que luego llegó alto y todo era muy profesional.

Ha estado en Tercera y Preferente. ¿Se ve superior a los rivales por nivel?

Hasta ahora no, porque ni estaba en forma ni me salían las cosas. Pero ahora que me encuentro mejor, sí siento que puedo marcar la diferencia. Estoy muy motivado para hacerlo y ayudar al equipo a lograr el objetivo del playoff y, ojalá, el ascenso.

¿Le ha servido bajar de categoría para reconectar con el fútbol?

Sí, totalmente. En mis últimos años en Preferente y Tercera no tenía muchos minutos y no estaba disfrutando. Aquí, incluso en los momentos malos, nadie te presiona y todo el mundo te apoya. Estos dos años he vuelto a disfrutar del fútbol como hacía tiempo que no lo hacía.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Jacobo Ramil, del Once Caballeros. Jugué con él en el Depor y es buenísimo. Es mediocentro y tiene muchísimo fútbol.