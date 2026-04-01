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O Noso Fútbol | Base

Así fue la victoria del Ural ante el voraz Celta B Juvenil

El entrenador Roupi y los goleadores Samu Méndez y Alfonso Fumega relatan la increíble remontada en el añadido frente a un equipo que llevaba 79 de 81 puntos posibles y 116 goles a favor

Santi Mendoza
Santi Mendoza
01/04/2026 05:00
La plantilla del Ural Juvenil celebra el triunfo en A Grela ante el Celta B
La plantilla del Ural Juvenil celebra el triunfo en A Grela ante el Celta B
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El Juvenil A del Ural Español marcha en la cuarta posición de la Liga Nacional. Su renta con el quinto es de cinco puntos, por lo que el ascenso a División de Honor es una posibilidad real. Y más con el impulso moral que ha supuesto el triunfo del pasado domingo ante el Celta B. Los olívicos, campeones virtuales, llevaban 79 de 81 puntos y han marcado 116 goles por solo 18 encajados. Ahí es nada.

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Son dos las plazas de ascenso que reparte esta competición, pero habitualmente (como en este caso) van a parar para el tercero y el cuarto al repartirse las dos primeras posiciones el Celta B y el Deportivo B. Aparece con 57 unidades el Choco, 56 el Ural y detrás tienen aún opciones el Victoria (51) y el Coruxo (49), que ha disputado un partido menos.

Ante el Celta B, toda la acción quedó para el final. El equipo vigués se adelantó a los 87 minutos por medio de Dani Ruiz, pero el Ural no se rindió y remontó en un mágico añadido con goles de Samu Méndez y Alfonso Fumega. Tanto ellos como el entrenador José Manuel Fernández ‘Roupi’ atienden a DXT Campeón para hablar de lo vivido en A Grela y de la situación en la que queda el equipo.

“Fuimos capaces de hacer un partido con un gran nivel de concentración y solidaridad. Conseguimos, en gran parte del mismo, que ellos no estuvieran cómodos y que no pudieran sacar ventajas de sus individualidades. En todo momento creímos que éramos capaces de vencer al líder, que, a decir verdad, es un auténtico equipazo”, valora Roupi.

Momento del 2-1
Momento del 2-1
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“Lo que destaco por encima de todo es la mentalidad del equipo: después de encajar, ir a por el partido. Tras el empate me decían: “Vamos a ganar”. Eso creo que es clave, que suman todos y creen en sus posibilidades y nadie se deja nada. Es una alegría enorme todo lo bueno que este grupo transmite, y ver su ilusión y entrega, haciendo lo que toca en cada momento”, agrega el entrenador al análisis del partido.

Roupi habla también de las opciones de ascenso. Sin agobios, pero con la máxima ambición: “Sería un premio enorme tanto para nosotros como para el club, ya que estar ahí no era para nada una obligación. Sabemos que queda mucho y no vemos ni queremos ver más allá del próximo partido, porque hay rivales muy duros que seguro van a apretar hasta el final. Ahora los chavales se merecen disfrutar del momento y de la situación que ellos se ganaron, ya que el año está siendo de una nota muy alta”.

Los goleadores

El entrenador hace referencia al gran grupo que tiene entre manos y la mejor muestra es que los dos goleadores no son de los que más juegan. De hecho, ambos entraron como revulsivos ante el Celta B y Samu Méndez, autor del 1-1, lo hizo justo después del tanto celeste.

“El gol se inició en un saque de banda al extremo, que se desmarcaba. Se le fue un poco el control, me quedó cerca y le pegué según me llegó, al segundo palo”, narra Samu, que poco después iba a dar la asistencia del 2-1.

“Después del gol cogimos el balón para ir a por el segundo. Sacaron y les robamos el balón en nada de tiempo. Le llegó la bola a Alfonso (el extremo), yo corté por la espalda del defensa, me la dio y se la devolví con un centro raso. La controló y para dentro”, añade.

Por todo ello, no hay mejor palabra que la utilizada por Alfonso para describir el triunfo. “Fue una victoria teñida de surrealismo. Nuestros dos goles tuvieron lugar en jugadas consecutivas. Apenas habíamos terminado de celebrar el primero cuando la presión alta al saque de centro forzó el error rival”, rememora antes de detallar su gol.

“Recibí el balón a la altura del medio del campo y, tras librarme del jugador contrario más cercano con un quiebro, tuve espacio para conducir unos metros y posteriormente abrir la banda a nuestro punta. En ese momento fui al área en busca del centro, el defensa no fue capaz de despejar y me cayó la bola por sorpresa delante de la portería. Controlé rápidamente y rematé cruzado”, comenta.

Premonitorio

El gol desató la locura y, en ese momento, cobró fuerza una frase que le había dicho un miembro del cuerpo técnico. La celebración fue puro éxtasis. No nos lo podíamos creer. Todo el equipo corrió hacia el córner a festejarlo, incluidos los que se encontraban en el banquillo. Nuestro segundo entrenador recorrió todo el campo para abrazarme. Ya me lo había dicho antes de empezar el partido: “Hoy vas a ser tú el que meta el gol de la victoria”. Sabíamos que teníamos que ganar si queríamos luchar por el ascenso”, enfatiza Alfonso.

Y como siempre en el fútbol, la mente ya está en el siguiente oponente, el Choco, a quien visitarán después de esta Semana Santa. “Con esa mentalidad y con la ilusión de ganarle al líder, llegamos al encuentro convencidos de que lo íbamos a lograr. Ahora toca pensar ya en el siguiente partido, contra un rival directo, con un poco más de tranquilidad gracias a esta victoria”, cierra el jugador que puso el 2-1 definitivo.

Celebración del segundo tanto
Celebración del segundo tanto
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